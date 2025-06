Ha detto no a Chivu: arriva l’annuncio, non torna all’Inter

Presa una decisione sul suo futuro in risposta alla chiamata del nuovo tecnico nerazzurro, resterà dov’è in Argentina

Ottenuto il lasciapassare dal Parma, Cristian Chivu è infine stato presentato questo pomeriggio in via ufficiale dall’Inter come nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra.

Il rumeno raccoglie l’eredità di Simone Inzaghi alla vigilia della disputa del Mondiale per Club, la cui preparazione è già incominciata: al primo degli allenamenti in programma seguiranno giorni di attenta pianificazione e valutazione, prima della partenza per gli Stati Uniti prevista per la giornata del prossimo 11 giugno.

Per quella data Chivu spera di avere a disposizione non soltanto l’intero organico con l’aggiunta dei nuovi acquisti Petar Sucic e Luis Henrique, ma anche di riuscire a comporre lo staff che lo seguirà in questa rinnovata avventura in nerazzurro.

A tal proposito, è caccia aperta al suo vice. Al momento le piste più accreditate portano a Giovanni Martusciello, vecchia conoscenza dell’Inter di Luciano Spalletti, e Luca Gotti, sebbene Chivu avesse già individuato – senza successo – la sua preferenza in Walter Samuel.

Samuel ringrazia Chivu ma non tradisce l’Argentina, Scaloni: “Ha un impegno con noi”

Nonostante la golosa proposta lanciata da Chivu, l’ex difensore nerazzurro non tornerà all’Inter per sedere al fianco del suo compagno di squadra di una vita.

La conferma della decisione è giunta nelle scorse ore proprio da Lionel Scaloni, commissario tecnico della Nazionale Argentina con cui Samuel collabora attivamente, alla vigilia della partita che la Seleccion affronterà contro la Colombia.

“Chivu lo ha chiamato per chiedergli se volesse fargli da vice all’Inter, club con cui ha raccolto grandi soddisfazioni in carriera. Walter ha gradito la chiamata ma non ha potuto accettare, perché ha un impegno con noi”, ha raccontato Scaloni.

“Il fatto che abbia deciso di rimanere qui, rifiutando una simile destinazione, la dice lunga sulla sua credibilità. Lo ringrazio molto per la sua professionalità. Non c’è altro da aggiungere”, ha quindi aggiunto il ct sbarrando ogni altro spiraglio aperto sulla possibilità di un matrimonio immediato del suo fidato collaboratore con il club di Viale della Liberazione.