Non solo Acerbi, un altro interista in Arabia con Inzaghi: c’è il sì di Oaktree

C’è grande fermento nel mercato dell’Inter dopo l’addio tecnico di Piacenza per l’Al Hilal. Due calciatori hanno rifiutato la chiamata, un titolarissimo no

Nei prossimi giorni, e forse addirittura nelle prossime settimane, se ne sentirà parlare spesso di giocatori dell’Inter accostati al club arabo dell’Al Hilal. Questo perché dopo quattro anni Simone Inzaghi ha deciso di lasciare i colori nerazzurri nonostante avesse ancora un anno di contratto e gli fosse stato offerto il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio dal presidente Marotta. Il primo a seguirlo in questa nuova avventura dovrebbe essere Francesco Acerbi.

Anche il difensore centrale classe 1988 nativo di Vizzolo Predabissi ha un contratto in essere fino al 2026, ma oltre ad essere un pupillo di Inzaghi, non fa parte del progetto di ringiovanimento che vogliono intraprendere i nuovi proprietari del fondo Oaktree. Peraltro il club meneghino potrebbe far valere una clausola che gli permette di annullare l’ultimo anno di contratto pagando una piccola penale all’ex giocatore del Sassuolo.

Ma l’Al Hilal – che proprio come l’Inter parteciperà al Mondiale per Club negli Stati Uniti dove è inserito nel gruppo H con Real Madrid, Salisburgo e Pachuca – vuole regalargli altri colpi nel prossimo mercato estivo. Sempre per il reparto arretrato, ad esempio, si è fatto il nome di Alessandro Bastoni, che però i nerazzurri non hanno intenzione di cedere a meno di offerte impossibili da rifiutare da almeno 100 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Calhanoglu può seguire Inzaghi in Arabia: due hanno rifiutato

Stando a quanto scritto dall’insider di calciomercato Enganche sul suo account X, “Simone Inzaghi ha contattato ognuno dei suoi ex giocatori all’Inter per chiedergli se volessero trasferirsi all’Al Hilal. Nicolò Barella ha declinato, Federico Dimarco abbastanza freddo mentre Hakan Calhanoglu non ha chiuso la porta”.

Difficile credere che Inzaghi li abbia chiamati davvero tutti, se non per salutarli, ma non è un mistero che proprio intorno al centrocampista turco abbia costruito il gioco che ha portato l’Inter allo scudetto della seconda stella e a giocare due finali di Champions League. Dal canto il fondo Oaktree non si opporrebbe alla cessione di Calhanoglu: arrivato a costo zero dal Milan, potrebbe portare una ricca plusvalenza da un calciatore ultra trentenne.