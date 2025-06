Frattesi alla Juve con uno scambio secco: è pazza Inter!

Il centrocampista è ancora obiettivo di mercato dei bianconeri così come del Napoli, spunta l’idea di scambio

Inter e Juventus non sono mai state tanto lontane in classifica come in questi ultimi anni. E non è soltanto una mera questione di punti. Complice da un lato una rodata forma di supremazia territoriale ai vertici del campionato di Serie A e dall’altro alcune scelte discutibili, soprattutto legate alla composizione dell’organico.

Ora però i bianconeri puntano al riscatto. Dopo aver conquistato con le unghie e con i denti la qualificazione alla prossima Champions League, confermato Igor Tudor alla guida della squadra e salutato un discusso Cristiano Giuntoli, la Juventus sente l’obbligo di rinforzare le proprie file segnando uno stacco netto dal recente passato e con il solo obiettivo di portare risultati concreti in stagione.

Fintanto che non verranno sciolte le riserve sull’assegnazione del ruolo di direttore sportivo ad una nuova figura di riferimento, la dirigenza ha già in mente l’idea di promuovere parecchie uscite interessanti. Così da spianare la strada per altrettanti innesti di caratura.

Fra questi, oltre ai vari Santiago Castro e Nuno Tavares, persiste l’opzione Davide Frattesi a centrocampo, mai passato di moda nonostante il marcato interesse da parte di Napoli e Roma.

Vlahovic o Douglas Luiz per Frattesi, l’Inter se la ride: servono almeno 35 milioni

Al fine di sorprendere e anticipare le due rivali di mercato per il cartellino di Frattesi, la Juventus potrà dunque percorrere due strade differenti.

La prima, quella effettivamente più congeniale e conveniente a Giuseppe Marotta, consisterebbe in un’offerta cash che non sia comunque inferiore ai 35 milioni di euro.

In alternativa, si potrebbe tentare l’idea dello scambio secco e priva di conguaglio monetario. Includendo all’interno dell’eventuale trattativa una contropartita del calibro di Dusan Vlahovic o Douglas Luiz, entrambi dichiaratamente sul piede della partenza.

Se però il centravanti serbo, reduce dall’ennesima stagione vissuta con grandi rimpianti e soltanto 15 reti all’attivo in 41 presenze, potrebbe non rappresentare un’opzione concreta per un reparto offensivo sempre più vicino alla saturazione (massima priorità alle giovani promesse, su tutte Valentin Carboni a Francesco Pio Esposito), allo stesso modo il centrocampista brasiliano non convince per cattive prestazioni, uno stato di forma altalenante e la folta concorrenza al ruolo.

In entrambi i casi, dunque, per l’Inter sarebbe un ‘no’ secco da spedire immediatamente al mittente.