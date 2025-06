Asllani via, il sostituto lo porta Chivu

Kristjan Asllani potrebbe lasciare l’Inter dopo il Mondiale per Club. Chivu ha già individuato il possibile sostituto

L’inizio imminente del Mondiale per Club non distoglie l’attenzione dal mercato in casa Inter. I rinforzi per Chivu non si esauriranno di certo a Sucic, Luis Henrique e al ritorno dal prestito di Francesco Pio Esposito. Marotta e Ausilio interverranno per rinforzare la squadra in tutti i reparti e non sono da escludere altri addii dopo quelli di Correa e Arnautovic a fine contratto.

Pur senza l’esigenza, come in passato, di dover cedere per acquistare nuovi giocatori, l’Inter valuterà possibili offerte per quei giocatori che non dovrebbero rientrare tra i titolare di Chivu. Uno di questi è Kristjan Asllani. Reduce da una stagione alquanto altalenante nel rendimento, con qualche buona prestazione solo nel finale di campionato, il centrocampista albanese può lasciare l’Inter con un’offerta tra i 15 e i 20 milioni.

Asllani ha un discreto mercato in Serie A. Oltre a quello del Bologna, un altro club interessato al mediano interista potrebbe essere la Fiorentina. Lo ha riportato la Gazzetta dello Sport, stando alla quale i viola sono alla ricerca di un regista arretrato da mettere a disposizione di Stefano Pioli che attende di liberarsi dall’Al Nassr per tornare sulla panchina gigliata.

Asllani via, il sostituto può arrivare dal Parma: è un pupillo di Chivu

Il futuro di Asllani sarà definito alla conclusione del Mondiale per Club. Qualora dovesse concretizzarsi la sua cessione, tra i possibili sostituti seguiti dall’Inter c’è anche un calciatore molto apprezzato da Chivu che il nuovo tecnico nerazzurro ha allenato al Parma. Si tratta di Adrian Bernabé, il centrocampista spagnolo classe 2001, la cui ultima stagione con il club emiliano è stata condizionata da un lungo infortunio che l’ha costretto a due mesi e mezzo di stop prima del rientro nel finale.

Per caratteristiche tecniche, età e prospettive di valorizzazione, Bernabé è il profilo ideale per un altro possibile investimento di OakTree per il centrocampo dopo quello di Sucic. Dotato di grandissima tecnica, Bernabé può essere schierato sia da mezzala che da regista arretrato e spicca anche per il contributo offerto in fase di non possesso in interdizione. Non a caso, nell’ultimo campionato di Serie B disputato con il Parma è stato tra i migliori centrocampisti per recupero di palloni.

Bernabé non è l’unico giocatore coinvolto sull’asse di mercato Inter-Parma. L’altro è l’attaccante Yoan Bonny che i nerazzurri hanno provato a prendere, invano, prima del Mondiale per Club. Un obiettivo ancora prioritario per l’Inter che avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore e ora punta a chiudere con il Parma, disposto a liberare l’attaccante a fronte di una proposta di almeno 20 milioni di euro, valutazione superiore a quella di Bernabé per il quale i Ducali partano da 15.