Chivu chiede un centrocampista all’Inter: sarebbe un grande ritorno

Cristian Chivu dà un’indicazione importante all’Inter sul calciomercato: chiesto il ritorno di un centrocampista

Giovani, forti e possibilmente italiani. Il nuovo corso in casa Inter parte con premesse piuttosto precise, costituite dai diktat di Oaktree e dalla necessità di fare ancora bene sul campo, magari di alzare al cielo qualche trofeo, alla fine. Il ringiovanimento della rosa, però, non è negoziabile e Marotta e Ausilio lo sanno bene, tanto che il calciomercato è già impostato in questo senso per la sessione estiva.

Anche l’arrivo di Cristian Chivu va in questa direzione. Il tecnico rumeno ha effettuato tutta la trafila nelle giovanili dell’Inter come allenatore, ha già dimostrato a Parma di saperci fare con i giovani talenti e potrebbe lanciarne diversi anche in nerazzurro. Bisognerà ascoltare, dunque, anche le sue valutazioni per dare vita a un lavoro sinergico e in cui la rosa dovrà essere migliorata.

In tal senso, occhio a ciò che potrebbe succedere in mezzo al campo. Calhanoglu e Asllani sono in odore di addio, ma bisogna andare a caccia anche di un’altra mezzala, dato che Mkhitaryan dovrebbe essere all’ultima stagione in nerazzurro. Chivu può indicare la via per un colpo molto interessante: si tratterebbe di un ritorno.

Chivu apprezza Casadei: messaggio all’Inter

Veste la maglia azzurra e torna subito protagonista. Cesare Casadei è andato a segno contro la Slovacchia negli Europei Under 21, garantendo la seconda vittoria su due nel torneo alla Nazionale. Parliamo di un prodotto del settore giovanile nerazzurro, su cui il Chelsea ha puntato forte a suon di milioni, prima di rivenderlo in Serie A al Torino con una valutazione di 13 milioni di euro.

In granata si è imposto con un gol e un assist, ma lasciando anche la sensazione che non sia ancora esploso del tutto e che abbia le potenzialità per fare ancora meglio. Chivu l’ha allenato nella Primavera dell’Inter e sa bene come sfruttare le sue qualità, soprattutto nel gioco aereo e negli inserimenti.

Nel caso in cui ci fossero più cessioni in mezzo al campo, al tecnico rumeno farebbe piacere valorizzare ancora una volta un prodotto del settore giovanile, sapendo di poter tirare fuori il meglio da lui. Casadei ha ancora 22 anni, per cui difficilmente il Torino lo lascerà partire per meno di 15-18 milioni di euro, anche perché dovrà corrispondere il 20 per cento sulla futura rivendita al Chelsea.