Akanji lo chiama all’Inter: nuovo colpo dal Manchester City

Il difensore centrale svizzero prova a convincere un ex compagno ai Citizens a raggiungerlo ad Appiano Gentile

È stata la vera novità di questa stagione, almeno tra i titolarissimi. Manuel Akanji è arrivato all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato in una doppia operazione che ha visto la cessione di Pavard al Marsiglia. Prestito dal Manchester City con obbligo di riscatto condizionato alla vittoria dello scudetto. E allora manca solo l’ufficialità e poi il difensore svizzero sarà un giocatore nerazzurro a titolo definitivo.

Lo stesso Akanji potrebbe essere decisivo anche in un’altra operazione con la squadra di Pep Guardiola. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’Inter è tra i club italiani che sta provando a portare in Italia Nathan Ake. Il centrale difensivo olandese di origini ivoriane vuole lasciare i Citizens dove ha perso il posto da titolare e la Serie A sembra una destinazione molto gradita. Peraltro da mancino potrebbe essere il sostituto di Bastoni.

Marotta e Ausilio ci provano ma, oltre a dover ottenere il nullaosta da Oaktree a prendere un calciatore Over 30, dovranno fare i conti con la concorrenza di Milan, Juventus e Roma. Il contratto in scadenza nel 2027 fa sì che l’affare può andare in porto a cifre abbastanza contenute. I nerazzurri proveranno a giocarsi la carta Akanji per convincere Ake a scegliere l’Inter.