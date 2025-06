Il calendario dell’Inter al Mondiale: Sergio Ramos e non solo, alla scoperta di Monterrey, River Plate e Urawa

Il calendario dell’Inter al Mondiale per Club. Date, orari e avversari nel girone con i possibili incroci nella fase ad eliminazione diretta

Prosegue il countdown in vista dell’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club. I nerazzurri sono inseriti nel Gruppo E insieme agli argentini del River Plate, ai messicani del Monterrey e ai giapponesi dell’Urawa Red Diamonds.

Passano agli ottavi di finale le prime due classificate del girone. In caso di arrivo a pari punti, a decretare la qualificata sarà l’esito dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità, passa chi avrà segnato il maggior numero di gol nel girone. Si conoscono già le possibili combinazioni nella fase a eliminazione diretta. Ve le sveleremo in basso all’articolo. Di seguito, ecco il calendario con gli orari delle partite che attendono l’Inter nel girone E.

Monterrey – Inter, mercoledì 18 giugno ore 3.00

Sarà la compagine messicana la prima avversaria dell’Inter nella partita d’esordio di Christian Chivu sulla panchina nerazzurra. Si gioca alle 3 del mattino (ora italiana) al Rose Bowl di Los Angeles, stesso stadio che ha ospitato la finale dei Mondiali di Usa ’94 tra Italia e Brasile, vinta dalla Seleçao ai rigori. La partita sarà trasmessa in diretta (gratuitamente) su Dazn con differita su Italia 1 alle 21 sempre di mercoledì 18 giugno.

Il Monterrey si è qualificato al Mondiale grazie alla Concacaf Champions League vinta nell’edizione 2021. Tanti i volti noti nell’organico della compagine messicano. Il primo è senza dubbio Sergio Ramos, uno che di Mondiali per Club se ne intende visto che ne ha vinti quattro con il Real Madrid. Oltre a Ramos, anche un altro ex calciatore del Real milita nel Monterrey ovvero Sergio Canales che affianca a centrocampo Oliver Torres, ex Siviglia come Lucas Ocampos, l’attaccante messicano che è tornato in patria e che ricorderete in Serie A con le maglie di Genoa e Milan.

A proposito di ex Serie A, il capitano del Monterrey è Hector Moreno, con un breve passato alla Roma nel 2017-18. Altro volto noto è Jesus Corona, per sette anni (dal 2015 al 2022) protagonista nel Porto prima del passaggio al Siviglia. Tanta esperienza e anche un giovane talento nel Monterrey ovvero Iker Fimbres, fantasista ventenne. Una curiosità, in patria gioca con il numero … 204.

Inter-Urawa Red Diamonds, sabato 21 giugno ore 21

Si gioca a Seattle alle 21 ora italiana di sabato 21 giugno (in diretta su Italia 1) il secondo match dell’Inter nel Mondiale per Club. I giapponesi dell’Urawa partecipano alla competizione grazie alla vittoria nella Champions League asiatica del 2022. Non è la prima volta che l’Urawa affronta un’italiana in un Mondiale per Club. E’ già accaduto con il Milan nell’edizione vecchio formato del 2007. I rossoneri si imposero in semifinale (1-0) con gol di Seedorf.

Rispetto al Monterrey, l’Urawa non ha calciatori conosciuti al grande pubblico. Qualche individualità comunque è da tenere d’occhio. Ci riferiamo, in particolare, al fantasista Ryoma Watanabe e al brasiliano Matheus Savio. A centrocampo gioca lo svedese Samuel Gustafson, ex Torino, Perugia, Verona e Cremonese. In porta, c’è un veterano, Shusaku Nishikawa, il capitano che vanta 800 partite tra i professionisti e 31 presenze con la nazionale nipponica.

Inter-River Plate, giovedì 26 giugno ore 3.00

L’Inter concluderà il suo girone con la sfida più attesa, quella contro il River Plate. Si gioca di nuovo nella nottata italiana, ancora a Seattle, con la diretta tv e streaming in contemporanea su Italia 1 e DAZN. Gli argentini hanno in squadra uno dei protagonisti più attesi di questo Mondiale ovvero il 17enne Franco Mastantuono, prossimo all’approdo al Real Madrid che ha battuto la concorrenza del PSG.

Mastantuono sarà affiancato da calciatori esperti come gli ex Fiorentina Pezzella e Martinez Quarta, il 38enne portiere Franco Armani, gli ex Siviglia Acuna e Montiel, quest’ultimo a segno nel rigore decisivo della finale dei Mondiali tra Francia e Argentina.A disposizione dell’allenatore Marcelo Gallardo (vincitore di due Libertardores con il River Plate) c’è anche un ex Inter, l’attaccante Franco Colidio, autore di 16 gol nel 2024. Attenzione, oltre a Mastantuono, a Ian Subiabre, altro giovane talento di grande prospettiva destinato a un futuro approdo in Europa.

I possibili avversari dell’Inter nella fase a eliminazione diretta del Mondiale

Le prime due classificate del girone dell’Inter sono incrociate, agli ottavi di finale, con quelle del girone F, composto da Borussia Dortmund, Fluminense, dai sudcoreani dell’Ulsan e dai sudafricani del Mamelodi. In caso di primo posto nel girone e di vittoria agli ottavi, l’Inter troverebbe ai quarti la vincente del confronto tra la prima del girone G (quello di Juve e Manchester City) e la seconda del gruppo H (formato da Real Madrid, Al Hilala, Salisburgo e Pachuca).

In una potenziale semifinale, l’Inter potrebbe affrontare Bayern Monaco, Atletico Madrid, Flamengo o Palmeiras. Potrebbe esserci anche una rivincita con il PSG, qualora i campioni d’Europa chiudessero al secondo posto nel girone con Atletico e Botafogo. Le altre possibili outsider per la possibile semifinale sono Benfica, Porto e Boca Juniors