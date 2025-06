Costa oltre 50 milioni, ma l’Inter ha un piano per prenderlo gratis

Il presidente Marotta vuole confermarsi il re dei colpi a costo zero. Pronto il precontratto, ma c’è da battere la concorrenza di un altro club di Champions

Taremi e Zielinski sono stati soltanto gli ultimi due di una lunga serie di svincolati arrivati all’Inter da quando Beppe Marotta è sbarcato in nerazzurro, prima come amministratore delegato e poi come presidente. Non a caso il noto dirigente lombardo viene considerato il ‘Re dei colpi a costo zero‘, anche quando era il direttore generale della Juventus. Con il passaggio di proprietà al fondo Oaktree, sembrava che dovesse interrompersi questa ‘tradizione’ ma non è detto.

E’ vero che i nuovi proprietari dell’Inter hanno cambiato la politica sul calciomercato, decidendo di puntare su calciatori giovani e futuribili piuttosto che su quelli a fine carriera che spesso si possono prendere gratis. Ma Marotta potrebbe comunque aggiungere qualche nome alla sua lunga lista, che comprende anche i vari Alexis Sanchez (due volte), Klaassen, Marcus Thuram, Cuadrado, Mkhitaryan, Onana, Calhanoglu e Godin.

Il primo profilo che viene in mente è quello di Jonathan David, il cui contratto con il Lille scade a fine mese. Il centravanti canadese ha già da tempo avvisato il club transalpino che non avrebbe prolungato l’accordo perché vuole fare il salto di qualità in una big europea. Finora nessuno lo ha ancora messo sotto contratto per via delle alte richieste del suo entourage sia per quanto riguarda l’ingaggio, che per il bonus alla firma e le commissioni per gli agenti. Ma c’è anche un altro giocatore che i nerazzurri guardano con interesse.

Calciomercato Inter, monitorato Guehi: può diventare un vero affare

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, l’Inter ha provato a iscriversi alla corsa a Jonathan Tah, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen, ma non è il solo. Si guarda con attenzione anche alla situazione di Marc Guehi. Il difensore centrale classe 2000 della Nazionale inglese milita attualmente nel Crystal Palace, con cui ha ancora un anno di contratto.

Nonostante questo, il club londinese non ha intenzione di fare sconti. Finora ha chiesto 45 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro) e non pare disposto a scendere sotto i 40 milioni (circa 47 milioni al cambio). Il Newcastle è molto interessato a lui, ma non a quella cifra. Ecco perché, come sottolinea il portale britannico ‘Team Talk’, il presidente nerazzurro Marotta ha drizzato le antenne, pronto a fargli firmare un precontratto a inizio 2026 per la stagione successiva.