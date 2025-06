Inter, colpaccio in prestito: lascia subito il Chelsea

L’Inter potrebbe dare una svolta al suo calciomercato in entrata: i nerazzurri potrebbero centrare un colpo in prestito dal Chelsea

Il centrocampo dell’Inter, la sua composizione e il futuro continuano a far discutere in sede di calciomercato. La prima volontà della dirigenza è assolutamente quella di mantenere il gruppo forte a disposizione di Cristian Chivu e che ha portato diversi trofei e successi negli ultimi anni, al netto delle sconfitte incassate.

Allo stesso tempo, bisognerà valutare tutte le offerte che arriveranno sulla scrivania di Marotta e Ausilio, che saranno chiamati a valutarle anche per finanziare il calciomercato in entrata. In questo senso, ci sono diversi nomi a cui stare molto attenti. Kristjan Asllani sembra ormai lontano dall’Inter dopo un paio di stagioni deludenti e in cui ha lasciato molti dubbi.

Le voci su Davide Frattesi continuano da mesi, vista la volontà della mezzala di avere un posto da titolare assicurato. Vedremo se le cose cambieranno per l’ex Sassuolo con il nuovo allenatore o se anche con Chivu si riproporrà lo stesso problema. Il caso più spinoso resta comunque quello relativo Hakan Calhanoglu. Il regista turco sembra voler cedere alla corte del Galatasaray, club di cui è tifoso da una vita e che gli garantirebbe un lauto ingaggio. Allo stesso tempo, l’accordo tra club sembra davvero lontano.

Inter, nome nuovo a centrocampo: gioca nel Chelsea

Un’opportunità interessante in casa Inter potrebbe aprirsi dal Chelsea. I Blues hanno una rosa molto profonda per affrontare tutte le competizioni. Forse anche troppo, visto che ora una delle prime necessità è quella di sfoltire e garantire un gruppo con le giuste alternative a Enzo Maresca.

Proprio per questo, gli intermediari hanno proposto all’Inter un profilo che non ha trovato grande spazio nell’ultima stagione, ma che ha caratteristiche molto interessanti. Stiamo parlando di Romeo Lavia, un centrocampista che può giocare sia come mediano, sia come mezzala.

È bravo nell’elusione del pressing avversario, ha un buon fisico e facilità di corsa. Inoltre, abbina una buona fase offensiva a una fase difensiva in cui è sempre attento e concentrato. La richiesta del Chelsea per la cessione a titolo definitivo è di 35 milioni di euro, ma se l’Inter dovesse decidere di affondare il colpo, proverebbe a portare avanti l’affare in prestito. Altrimenti, difficilmente la pista andrà avanti.