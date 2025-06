Impazza il video, Acerbi è un furia: “Ti sfondo di botte”

Momenti di tensione all’esterno del ritiro dell’Inter negli Stati Uniti. Il difensore nerazzurro ha avuto una piccola discussione con alcuni tifosi

Non è un momento facile per Acerbi. Il difensore viene da alcune settimane complicate a causa di prestazioni non all’altezza e il no alla Nazionale. In queste ore il centrale dell’Inter è finito virale sui social per un video che lo ritrae discutere con un tifoso all’esterno del ritiro negli Stati Uniti.

Una piccola discussione che è terminata nel giro di qualche minuto. Il difensore, comunque, si è rivolto in modo molto duro al tifoso presente fuori dal ritiro del club nerazzurro. Una sorta di conferma come in casa Inter l’ambiente non è sereno a causa di risultati non proprio eccezionali. Naturalmente il tutto fortunatamente non è degenerato e Acerbi è ritornato a firmare autografi e fare foto con le altre persone presenti in zona.

Acerbi e lo scontro con i tifosi

Il video è diventato virale in davvero poco tempo. Nel filmato si vede Acerbi discutere in maniera animata con un tifoso e la chiara richiesta di non essere preso in giro. Il tutto è terminato nel giro di qualche minuto e il difensore è tornato a firmare autografi con le altre persone presenti.

Acerbi ad un tifoso: “Ti sfondo di botte”

La discussione è avvenuta negli Stati Uniti. Uscito dal ritiro per firmare autografi dopo una sessione di allenamento, il difensore è stato preso in giro da alcune persone presenti. Molto probabilmente tifosi del PSG o di altre squadre che gli hanno ricordato la debacle in Champions League.

“Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte” pic.twitter.com/r5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025

Il difensore ha risposto in maniera molto dura. “Io sono una persona seria – le parole di Acerbi – ma non voglio assolutamente essere preso in giro. Se esco di lì e sento dire Acerbi-Barcola no. Perché io sono matto e poi ti sfondo di botte“. La presenza di un membro dello staff dell’Inter ha permesso di non far degenerare la situazione.

Acerbi è ritornato a firmare autografi e fare fotografie con gli altri tifosi presenti. Il clima è diventato di nuovo sereno e il difensore ha potuto accontentare i presenti che aspettavano lì da ore.

Ultime partite con la maglia dell’Inter per il difensore?

Il nervosismo di Acerbi potrebbe essere dettato anche da un futuro tutto da scrivere. L’arrivo di Chivu apre alla possibilità di una sua partenza nonostante un rinnovo e un contratto in scadenza nel 2026.