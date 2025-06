Pio Esposito ceduto a titolo definitivo, tifosi furiosi: “Più di 30 milioni”

Il giovane centravanti nerazzurro potrebbe presto lasciare l’Inter, su di lui un altro club di Serie A che ha in mente un progetto preciso

Nella passata stagione l’Inter ha vissuto sulla propria pelle la criticità di un reparto offensivo privo di valide alternative ai soliti Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Da ciò è nata l’esigenza di un rinnovamento generale: agli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa dovrebbe aggiungersi quello di Mehdi Taremi, che non ha convinto l’ambiente, mentre si attende con ansia e buoni propositi l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, già allenato da Cristian Chivu al Parma, e di almeno un altro centravanti di spessore.

Che questi sia Rasmus Hojlund? La trattativa non è ancora decollata, per una serie di ragioni. Se il Manchester United non dovesse dare il via libera al calciatore, nonostante il suo desiderio di far ritorno in Serie A, allora l’Inter potrebbe virare sulla permanenza di uno dei suoi giovani più promettenti, ovvero Francesco Pio Esposito.

L’ex bomber dello Spezia ha fatto rientro alla base da qualche settimana ma non ha ancora potuto mostrare i muscoli sul campo perché in fase di smaltimento di un piccolo acciacco fisico. Ora è solo questione di tempo prima dell’esordio: già da domani dovrebbe figurare in panchina e dunque a disposizione di Chivu.

La partita contro gli Urawa Reds potrebbe dunque essere l’occasione per dimostrare al tecnico tutto il suo valore e se così dovesse andare, i discorsi sulla ricerca del quinto attaccante potrebbero esser risolti in un batter d’occhio. Eppure l’Inter non ha affatto le idee chiare sul futuro di Esposito.

La Fiorentina spinge per Esposito ma l’Inter temporeggia, sarebbe meglio un prestito

La posizione del club, ora più che mai, appare fumosa. Di contro, c’è la Fiorentina che ha in mente un progetto ben preciso sul gioiellino di casa nerazzurra.

Dopo aver portato a Firenze l’ex centravanti dell’Inter Edin Dzeko, massima espressione del gioco d’esperienza che serve in determinati palcoscenici, la ‘Viola’ ha espresso il proprio desiderio attorno alla figura del baby Esposito. Con lui, un giovane forte e di grande prospettiva, andrebbe a completarsi il reparto.

Al momento sono in corso valutazioni sulla modalità di approccio all’Inter, tutto sommato ancora restia alla cessione definitiva: si parla di prestito con opzione di riscatto fissata non al di sotto dei 30 milioni di euro.

Dell’eventuale cessione, però, sarebbero particolarmente scontenti i tifosi. Molti, a più riprese nel corso delle ultime settimane sui vari canali social, hanno infatti espresso tutto il loro supporto nei confronti di Esposito e lo vedono già parte del gruppo nerazzurro che lancerà la prossima stagione.