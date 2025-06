Costretti a cedere i big: l’Inter ci fa un pensiero per 25 milioni di euro

Possibile occasione di mercato per l’Inter. Il club si appresta a cedere alcuni dei suoi big. Uno potrebbe interessare ai nerazzurri

Terzo colpo di mercato in arrivo per l’Inter. Dopo Sucic e Luis Henrique, il prossimo acquisto nerazzurro sarà Yoan Bonny. E’ in definizione l’intesa per l’attaccante del Parma che tornerà ad essere allenato da Chivu. Venticinque milioni il costo dell’operazione che potrebbe includere anche Sebastiano Esposito, ora impegnato al Mondiale per Club ma destinato a lasciare l’Inter con un solo anno di contratto rimasto.

Sistemato (provvisoriamente) l’attacco con Bonny, l’Inter interverrà in altri reparti. A centrocampo, un eventuale nuovo innesto dipenderà dalle cessioni. Su Calhanoglu è forte l’interessamento del Galatasaray mentre Asllani resta in uscita qualora arrivino offerte soddisfacenti. Per la difesa, svaniti Bijol (passato al Leeds) e con Beukema tentato dal Napoli, l’Inter potrebbe investire su Giovanni Leoni del Parma, profilo ambito anche da Milan e Juve.

Una possibile opportunità di mercato per la retroguardia potrebbe arrivare dalla Spagna dove un club della Liga, dopo un’altra deludente stagione, ha cambiato direttore sportivo, si appresta a nominare un nuovo allenatore e ora potrebbe cedere anche alcuni dei suoi migliori giocatori in organico.

Inter, il nuovo difensore può arrivare dalla Liga: costa 25 milioni

La conquista dell’Europa League, in finale contro la Roma nel 2023, ha rappresentato l’ultimo sussulto del Siviglia. Nelle successive due stagioni, gli andalusi hanno ampiamente deluso le aspettative con un 14° e un 17° posto, piazzamenti che non si addicono affatto a un club che è stato un habituée di Champions ed Europa League, competizione vinta cinque volte nell’ultimo decennio.

Toccherà al nuovo direttore sportivo Antonio Cordon provare a rifondare la squadra anche tramite l’inevitabile cessione di alcuni dei più forti calciatori in organico. Uno di essi è Loic Badé. Il difensore francese è stato uno dei migliori nella stagione appena conclusa con 33 presenze e 1 gol. Badé ha avuto l’opportunità di lasciare il Siviglia già nel mercato di gennaio ma ha scelto di restare in un momento di grande difficoltà per la squadra che è stata più volte vicina alla zona retrocessione.

Cessione che è stata, verosimilmente, solo rimandata. Tante le pretendenti per il centrale transalpino che la stampa spagnola ha accostato a Inter, Juventus, Atletico Madrid e soprattutto Bayer Leverkusen, ancora alla ricerca di un sostituto di Jonathan Tah passato al Bayern Monaco da svincolato. Per cedere Badé, il Siviglia chiede almeno 25 milioni, valutazione iniziale che è pari a doppio di quanto speso dagli andalusi per acquistare il difensore dal Rennes.

Badé è un profilo in linea con le nuove strategie di mercato di OakTree. Classe 2000, il francese è un difensore moderno, dotato di grande fisicità, una spiccata velocità e anche un ottimo piede. Ha dalla sua anche una buona esperienza internazionale maturata con il Siviglia tra Champions e Europa League. Recente anche la prima convocazione con la nazionale maggiore francese con la quale ha debuttato nella finale per il terzo posto di Nations League vinta con la Germania. Nei prossimi giorni, vedremo se il presunto interesse dell’Inter per Badé può trasformarsi in qualcosa di più concreto. Oltre al francese, i nerazzurri seguono anche un altro difensore della Liga ovvero Christian Mosquera del Valencia.