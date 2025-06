Dimarco massacrato durante Inter-Urawa: “Una roba oscena, va venduto”

Il terzino nerazzurro tra i protagonisti in negativo nell’azione del gol di Watanabe

Dimarco è stato tra i peggiori in campo, ma è difficile salvarne uno, del primo tempo della sfida con l’Urawa Reds che l’Inter sta perdendo 1-0. Ma quella del terzino è l’ennesima deludente prestazione degli ultimi tre/quattro mesi: stasera è il primo che dorme sull’azione dei giapponesi che si conclude con la rete di Watanabe.

Dimarco è ormai uno dei principali bersagli di tanti tifosi dell’Inter. Dopo il gol incassato dalla squadra di Chivu, su X sono comparsi una marea di commenti severissimi contro il numero 32. C’è chi non si spiega la sua pesante involuzione, chi chiede la sua cessione o comunque l’acquisto di un sostituto.

Dimarco è preoccupante.

O ritorna almeno parente, non lontano parente, di quello che era o la vedo male #InterUrawa — Giulia🌻 (@giuliamngn) June 21, 2025

Dimarco è una roba veramente oscena

Madonna che involuzione — Sabrino Sorrento (@Divino_2) June 21, 2025

Dimarco se non azzecca i cross non ha senso di esistere come giocatore di pallone — Palm ⭐⭐ (@AlessandroPalm) June 21, 2025

Dimarco non azzecca nemmeno più i cross sta diventando più scarso di giorno in giorno ma vendetelo — Matthew ⭐️⭐️ (@Matthewjumped) June 21, 2025

Prendiamo sempre il solito gol di merda è sempre dalle stesse dinamiche.

Sempre colpa di Dimarco.

Va venduto. — Barellismo (@NeroTifoso) June 21, 2025

L’involuzione di #Dimarco è totalmente inspiegabile. — Mattia Favatà (@FavataMattia) June 21, 2025

cacciate dimarco non lo voglio mai più vedere con la maglia dell’Inter #InterUrawa — alex¹⁶ | AUSILIO OUT (@AlexLuvsDucks) June 21, 2025

Mi spiace dirlo, ma bisogna trovare qualcuno al posto di Dimarco.

Sta dando il peggio di sé.. — Mai Impreparato💙⭐⭐🖤 (@95Clydebarrow) June 21, 2025

Dimarco, con l’Urawa prima da titolare nel Mondiale per Club

Per Dimarco è la seconda presenza in questo Mondiale per Club. Nel primo match, quello contro i messicani del Monterrey terminato 1-1, è entrato a gara in corso (al posto di Carlos Augusto) a venti minuti dalla fine. Dimarco non è stato tra i flop, ma nemmeno tra i top della partita.