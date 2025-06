DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Urawa: Darmian e Carlos Augusto in difesa | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i giapponesi di Skorza nella seconda giornata della fase a gironi del torneo iridato. Segui la Diretta Live del match

L’Inter se la vedrà con l’Urawa Red Diamonds a Seattle in un match valido per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Una sfida tra due formazioni che non hanno fatto bene all’esordio nella competizione iridata che sarà diretta dall’arbitro mauritano Beida.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che all’elenco degli infortunati della prima uscita ha dovuto aggiungere il nome di Marcus Thuram, è reduce dal pareggio in rimonta contro i messicani del Monterrey firmato da Lautaro Martinez. Lo scopo è quello di conquistare i tre punti per non mettere a rischio il passaggio del turno agli ottavi di finale e anzi provare ad aggiudicarsi il primo posto del girone.

Dall’altro lato i Red Devils di Maciej Skorza, che invece vengono dal ko contro gli argentini del River Plate, sognano un successo di prestigio che li rimetterebbe in corsa per la fase a eliminazione diretta. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e sarà visibile anche in streaming su tutti i dispositivi sulle app di Dazn. e di Mediaset Infinity. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Lumen Field’ tra Inter e Urawa Red Diamonds live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-URAWA REDS

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Asllani, Dimarco; S.Esposito, Zalewski; Lautaro. All.: Chivu

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Høibråten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Kaneko, Mateus Savio, Watanabe; Matsuo. All.: Skorza

ARBITRO: Beida (MTN)