Oaktree, altri quattro acquisti per un’Inter Under 27 da scudetto

Il fondo proprietario del club nerazzurro punta a ringiovanire la rosa senza indebolirla. Da Lucumì a Hojlund, tutti i calciatori da regalare a Chivu

All’Inter sta per cambiare tutto. Il primo passo è stato fatto con la sostituzione in panchina: dopo quattro anni con Simone Inzaghi alla guida tecnica, adesso il comando è passato a Cristian Chivu. Detto che a livello dirigenziale non si prevedono scossoni, adesso è tempo di concentrarsi sulla sessione estiva di calciomercato. Il diktat imposto dal fondo Oaktree a Marotta e Ausilio è chiaro e semplice: ringiovanire la rosa mantenendola competitiva per scudetto e Champions League.

Un compito tutt’altro che facile, ma che gli uomini mercato nerazzurri stanno già provando a mettere in atto. L’idea, al limite dell’utopia nel breve periodo, è quella di costruire un’Inter con soli calciatori Under 27.

In tale ottica si inseriscono i primi due acquisti già chiusi a inizio giugno: il brasiliano Luis Henrique sulla corsia destra per far rifiatare Dumfries ed il croato Sucic in mediana per raccogliere l’eredità di Mkhitaryan. Entrambi peraltro hanno già esordito al Mondiale per Club contro il Monterrey.

Per quanto riguarda il portiere, la soluzione è già in casa: il 27enne Josep Martinez è pronto a prendere il posto del 36enne Yann Sommer. In difesa servirebbero un paio di nuovi innesti e le alternative non mancano, soprattutto guardando in Serie A.

Piace il colombiano Jhon Lucumì che, visto il contratto in scadenza nel 2026 con il Bologna, può diventare un affare. Si monitorano inoltre le situazioni di De Winter del Genoa, di Leoni del Parma (con cui potrebbe esserci un derby di mercato col Milan), mentre all’estero si attenziona Mosquera del Valencia.

Calciomercato Inter, quanti scambi per rinforzare centrocampo e attacco

A centrocampo, come detto prima, due colpi sono già stati messi a segno, ma non è detto che sia finita qui. Soprattutto qualora Calhanoglu dovesse spingere per andare al Galatasaray. Il sogno è Ederson, ma costi e concorrenza rendono quasi impossibile l’affare con l’Atalanta. Ricci del Torino non convince e allora si proverà a insistere con la Lazio per Rovella, magari in uno scambio tutto azzurro nazionale con Frattesi.

Il reparto che ha più bisogno di essere ‘aggiustato’ tuttavia è l’attacco. Dietro a Lautaro Martinez e Thuram (del quale non si esclude la cessione) c’è praticamente il vuoto. Oltre al ritorno del giovane Francesco Pio Esposito, disposto a rimanere ma non come quinta punta, servono un paio di nuovi arrivi. Il primo potrebbe arrivare di nuovo dal Parma e si tratta di Bonny, con Sebastiano Esposito girato in cambio ai ducali. Il secondo è Rasmus Hojlund, diventato un esubero al Manchester United, così come Marcus Rashford.