Inter, affare a sorpresa: uno dei migliori talenti della Bundesliga

L’Inter può chiudere un affare a sorpresa in Bundesliga: si tratta di uno dei migliori talenti del massimo campionato tedesco

Il campo potrebbe aver dato una scossa importante all’Inter dopo la vittoria in rimonta all’ultimo minuto contro l’Urawa. La Beneamata è tornata a vincere dopo la finale di Champions League contro il Psg, uno shock affatto banale da cancellare per gli uomini di Chivu, che hanno avuto una reazione nervosa niente male negli Stati Uniti.

Il gol di Valentin Carboni, però, non può cancellare una squadra che ha ancora tanti problemi. La condizione fisica resta deficitaria, sicuramente insufficiente per affrontare ora una competizione di questo tipo. Gli infortuni hanno colpito praticamente ogni reparto, c’è bisogno di riposare, ma è soprattutto il centrocampo che ora sta accusando di più.

Proprio lì, la Beneamata non riesce a trovare velocità e fluidità nello sviluppo del gioco e della manovra, anche per l’assenza di un calciatore molto importante come Hakan Calhanoglu. In futuro, la composizione della rosa potrebbe essere ben diversa nel reparto: sono pronti ad avvicendarsi arrivi e partenze di prim’ordine, sia in regia sia per le mezzali. Nel frattempo, in entrata spunta un nome a sorpresa dalla Bundesliga.

Inter, proposto Dardai: uno dei migliori talenti in Bundesliga

Ha solo 19 anni, ma Bence Dardai si sta imponendo con la maglia del Wolfsburg dove ha già totalizzato 21 presenze nell’ultima stagione. Gioca da centrocampista puro, è nel giro della Nazionale ungherese e ha messo a segno un gol e un assist nell’ultimo anno con il Wolfsburg, davvero un bottino niente male.

Il calciatore può giocare da mediano e da centrocampista centrale e lo fa sfruttando la sua grande forza fisica in fase di filtro, dato che è alto 190 centimetri circa. La sua specialità è rompere l’azione avversaria e cercare di fare male anche con il gioco aereo, ma non è detto che basti nella prossima stagione per vincere le partite di Serie A.

La valutazione di Dardai si aggira sui 12 milioni di euro ed è stato proposto all’Inter da alcuni intermediari, viste le necessità che si stanno affacciando all’orizzonte a centrocampo. Per il momento, però, i nerazzurri restano piuttosto tiepidi e cercano un profilo diverso, che possa dare una svolta al gioco di Chivu.