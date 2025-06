Beffata dall’Atalanta, l’Inter vede saltare il colpo

Si complica il possibile colpo di mercato per l’Inter. Ora si è inserita anche l’Atalanta sul giocatore

Priorità, ovviamente, al Mondiale per Club con l’imminente ultima sfida del girone contro il River Plate decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale ma calciomercato che incombe in casa Inter.

Nelle scorse ore, i nerazzurri hanno ufficializzato il terzo colpo di mercato dopo Sucic e Luis Henrique. Stavolta però era tutto previsto con Nicola Zalewski acquistato a titolo definitivo dalla Roma. Un riscatto che l’Inter aveva pianificato già prima della conclusione della stagione e che è costato circa 6 milioni di euro. Per l’esterno polacco, invece, è pronto un ingaggio da 1.8 milioni a stagione. Vedremo come ora lo utilizzerà Chivu se da mezzala oppure prevalentemente sulla fascia.

Il mercato dell’Inter non si fermerà a Zalewski. Si attende nei prossimi giorni la definizione della trattativa per Bonny che dovrebbe diventare il nuovo attaccante dell’Inter in un’operazione che garantirà al Parma circa 25 milioni di euro. Dopo Bonny potrebbero arrivare un nuovo attaccante (anche con la conferma di Pio Esposito) e un altro difensore mentre, a centrocampo, si procederà in base alle possibili cessioni.

L’Atalanta sonda l’obiettivo dell’Inter per il centrocampo, lo vuole anche il Milan

Marotta ha smentito l’arrivo di offerte dal Galatasaray per Calhanoglu che, finora, non ha mai chiesto di essere ceduto al club turco. Se la volontà del regista nerazzurro dovesse cambiare, allora effettivamente le parti potrebbe cominciare a trattare con l’Inter che continuerà a chiedere almeno 30 milioni. Inter che valuterà offerte anche per Asllani per il quale potrebbero arrivare richieste dalla Serie A da Fiorentina e Bologna.

Qualora uno dei due giocatori citati dovesse essere ceduto, l’Inter potrebbe rimpiazzarlo con Samuele Ricci del Torino, obiettivo seguito da tempo e che piace alla dirigenza nerazzurra per la sua duttilità tattica che gli permette di ricoprire più ruoli a centrocampo sia in posizione da regista basso che da mezzala. Caratteristiche che evidentemente intrigano – e questa è la novità emerse nelle scorse ore – anche l’Atalanta. Gli orobici hanno individuato nel numero 28 granata il possibile sostituto di Ederson per il quale potrebbe esserci un altro tentativo dell’Al Hilal di Simone Inzaghi.

L’eventuale avvicendamento con Ederson (che l’Atalanta non ha alcuna necessità di cedere) è solo uno dei motivi per cui il club bergamasco sta seguendo Ricci. A prescindere dal possibile addio del brasiliano, l’Atalanta vuole acquistare almeno altri due nuovi centrocampisti, uno dei quali potrebbe essere il ghanese Kamaldeen Sulemana. Quest’ultimo è stato allenato da Ivan Juric al Southampton proprio come Ricci al Torino, particolare ulteriore che potrebbe spingere l’Atalanta a provarci.

Il Torino valuta il suo centrocampista almeno 25 milioni, prezzo che potrebbe salire in una possibile asta che coinvolgerà anche il Milan. Lo ha confermato Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha ribadito ieri come il nome di Ricci resti uno di quelli sul quale sono in corso riflessioni da parte di Tare e Allegri per rinforzare il centrocampo. Valutazioni che proseguiranno anche questa settimana per prendere una decisione definitiva quanto prima. Ricci che potrebbe costare di più rispetto Xhaka del Bayer Leverkusene e a Javi Guerra per il quale il Valencia chiede almeno 25 milioni.