Mercato Inter, offerta insufficiente: “Servono altri 10 milioni”

Marotta punta sulla volontà del giocatore di trasferirsi in nerazzurro, ma c’è ancora distanza rispetto alla richiesta per il cartellino

L’Inter è pronta a rompere gli indugi sul mercato. Da tempo sono stati individuati gli obiettivi di questa estate nelle riunioni tra la dirigenza nerazzurra e mister Cristian Chivu. Servono rinforzi sia in difesa che in mediana, più un nuovo esterno e magari un colpo in attacco. Tra i nomi in cima alla lista c’è Curtis Jones, centrocampista inglese classe 2001 in scadenza di contratto con il Liverpool tra tredici mesi.

Il presidente Beppe Marotta vuole sfruttare questo dato, ma anche la voglia del calciatore di preferire l’Inter ad altri club di Premier League. Ecco perché avrebbe presentato ai Reds una prima offerta al ribasso di 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il Liverpool ne vuole incassare almeno 30. Insomma ballano almeno una decina di milioni tra domanda e offerta.

Intanto con il rinnovo a sorpresa di Mkhitaryan, i nerazzurri potrebbero aver bisogno di un acquisto in meno in mezzo al campo. A tal proposito pare che Jones abbia superato Manu Kone nelle gerarchie di Marotta e Chivu. Caratteristiche molto diverse quelle del francese, ma si potrebbe trattare anche di una mossa per far abbassare le pretese economiche alla Roma che ora chiede oltre 40 milioni.