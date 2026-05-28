Simeone scarica Lookman, ritorno di fiamma Inter? Ecco il prezzo

L’attaccante nigeriano è arrivato all’Atletico Madrid a gennaio dall’Atalanta, ma può già ripartire in estate

Ademola Lookman è stato il tormentone estivo della scorsa estate. Per un mese il suo nome è circolato con insistenza in ottica Inter, ma alla fine non se ne è fatto nulla. La proposta fatta all’Atalanta da 42 milioni di euro più 3 di bonus è stata rispedita al mittente. Dopo un periodo fuori rosa, l’attaccante nigeriano è stato reintegrato ma solo per essere ceduto poi a gennaio all’Atletico Madrid.

Nella seconda parte di stagione alla guida di Diego Pablo Simeone, lo score di Lookman è stato buono: 9 gol e 4 assist in 21 presenze tra la Liga spagnolo e le varie coppe. Tutto lasciava presagire che la sua avventura con i Colchoneros potesse proseguire e invece ecco un altro colpo di scena. Secondo il sito iberico El Gol Digital, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe messo sul mercato l’ex atalantino.

Sarebbe stato lo stesso Cholo Simeone a chiederne la cessione per finanziare un nuovo acquisto in attacco con caratteristiche diverse. Possibile ritorno di fiamma dell’Inter per Lookman? Assolutamente no. E non solo perché il club madrileno chiede 60 milioni di euro (cifra che lo rende cedibile solo in Premier League) ma per il comportamento che il nigeriano tenne con l’Atalanta, che rischiò di incrinare i rapporti tra i due club nerazzurri. Capitolo chiuso.