Inter, non c’è due senza tr…ansalpino: spunta pure Rabiot

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Il centrocampista francese pronto a lasciare il Milan senza Allegri (e senza Champions): Marotta pronto a tornare alla carica

L’Inter vuole fare (almeno) un colpo a centrocampo. E sta guardando ai calciatori francesi. In particolare quelli che giocano in Serie A. Non è un mistero che il primo nome sulla lista di Marotta, su richiesta espressa di mister Chivu, sia quello di Manu Kone. Dopo il tentativo andato a vuoto della scorsa estate, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica, visto che la Roma ha bisogno di fare plusvalenza entro il 30 giugno.

Calciomercato Inter, Marotta punta Rabiot
Adrien Rabiot (foto Ansa) – Interlive.it

La naturale alternativa, come in Nazionale, sarebbe Khephren Thuram. La possibilità di riunirlo al fratello Marcus a Milano intriga la dirigenza interista, ma la Juventus non è affatto d’accordo. Spalletti vuole ripartire da lui in mediana e Comolli non è disposto a lasciarlo partire se non a fronte di una maxi offerta.

C’è infine una terza pista transalpina che porta ad Adrien Rabiot. Dopo una sola stagione è già pronto a lasciare il Milan. Non solo perché i rossoneri hanno fallito la qualificazione in Champions League, ma anche perché il suo mentore Allegri è stato esonerato. Si è parlato di Napoli per il francese se il tecnico livornese dovesse andare lì. Ma secondo Calciomercato.it anche l’Inter è in corsa. Marotta ci ha già provato in passato e l’affare si può chiudere a 20 milioni.