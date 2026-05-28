Inter, non c’è due senza tr…ansalpino: spunta pure Rabiot

Il centrocampista francese pronto a lasciare il Milan senza Allegri (e senza Champions): Marotta pronto a tornare alla carica

L’Inter vuole fare (almeno) un colpo a centrocampo. E sta guardando ai calciatori francesi. In particolare quelli che giocano in Serie A. Non è un mistero che il primo nome sulla lista di Marotta, su richiesta espressa di mister Chivu, sia quello di Manu Kone. Dopo il tentativo andato a vuoto della scorsa estate, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica, visto che la Roma ha bisogno di fare plusvalenza entro il 30 giugno.

La naturale alternativa, come in Nazionale, sarebbe Khephren Thuram. La possibilità di riunirlo al fratello Marcus a Milano intriga la dirigenza interista, ma la Juventus non è affatto d’accordo. Spalletti vuole ripartire da lui in mediana e Comolli non è disposto a lasciarlo partire se non a fronte di una maxi offerta.

C’è infine una terza pista transalpina che porta ad Adrien Rabiot. Dopo una sola stagione è già pronto a lasciare il Milan. Non solo perché i rossoneri hanno fallito la qualificazione in Champions League, ma anche perché il suo mentore Allegri è stato esonerato. Si è parlato di Napoli per il francese se il tecnico livornese dovesse andare lì. Ma secondo Calciomercato.it anche l’Inter è in corsa. Marotta ci ha già provato in passato e l’affare si può chiudere a 20 milioni.