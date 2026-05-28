Inter, Frattesi nell’affare da 45 milioni: gradimento totale dell’allenatore

Fuori dai piani di Chivu e possibile pedina di scambio per uno dei grandi obiettivi del prossimo mercato estivo

Davide Frattesi lascerà sicuramente l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Il classe ’99 non rientra nei piani di Chivu, tanto che già a gennaio fu a un passo dal salutare Milano. Era tutto fatto col Nottingham Forest per il prestito con diritto di riscatto, poi il rifiuto del Liverpool di cedere Curtis Jones alle medesime condizioni ha fatto saltare il banco.

La Premier resta ad oggi la destinazione più probabile. Lo stesso Nottingham in particolare, considerati gli eccellenti rapporti tra il suo agente, Beppe Riso, e la dirigenza dei ‘Garibaldi Reds’. Gli altri due club che potrebbe muoversi di nuovo per il romano sono Bournemouth (il DS Tiago Pinto è un suo estimatore dai tempi della Roma) e Newcastle.

Naturalmente non si esclude la Spagna, nello specifico l’Atletico Madrid, come una permanenza in Italia. La Juventus sarebbe la sua meta preferita, lì c’è Spalletti che lo stima molto e nella scorsa finestra invernale, come rivelato in esclusiva da Interlive.it, ci fu una idea di scambio con Cambiaso. Il nome del jolly ligure, che i bianconeri sono pronti a ‘sacrificare’ per fare cassa, può tornare d’attualità qualora naufragasse l’obiettivo numero uno per la fascia destra: Marco Palestra.

Frattesi all’Atalanta per abbassare il prezzo di Palestra: operazione in salita

A proposito di Palestra, è possibile che l’Inter possa offrire proprio Frattesi per far abbassare le pretese dell’Atalanta. Pretese ad oggi sui 45/50 milioni, con il club dei Percassi – questo va detto chiaramente – che non ha necessità di cederlo né tutta questa voglia, come si è visto con Lookman un anno fa e adesso con Ederson, di vendere un proprio gioiello a un club di Serie A.

Frattesi è un profilo che piace comunque molto a Maurizio Sarri, il nuovo allenatore della ‘Dea’: a gennaio lo voleva alla Lazio. Frattesi è un nome spendibile anche in chiave Roma, ovviamente per Manu Kone.