Colpo improvviso a costo zero: arriva al posto di Calhanoglu

Un colpo a parametro zero può cambiare parecchio il calciomercato dell’Inter in entrata e in uscita: occhio al futuro di Calhanoglu

Gli equilibri in casa Inter si giocano parecchio sulle entrate e sulle uscite del club. Nonostante gli annunci delle prime luci di primavera, non ci sarà grande libertà per quanto riguarda gli acquisti e dopo l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, le operazioni dovranno essere finanziate soprattutto attraverso le uscite.

È a questo punto che entra in gioco il futuro di Hakan Calhanoglu. Il destino del regista turco si interseca per forza di cose con le possibili entrate. Il Galatasaray è da tempo sul calciatore, che ha aperto alla possibilità di lasciare la Serie A, ma serve l’offerta giusta per avere il via libera dall’Inter.

I turchi hanno ampie possibilità di spesa ma tendono, soprattutto per questione di tassazione, a spendere molto più per gli ingaggi che per i cartellini. Finora è stata paventata un’offerta da 15 milioni di euro laddove l’Inter ne chiede 40 per chiudere subito l’affare. Per questo, ad oggi, la pista continua ad andare a rilento, in attesa degli sviluppi che potrebbero arrivare dagli Stati Uniti, dove la squadra di Chivu è impegnata al Mondiale per club.

Il Galatasaray punta un colpo a zero: può sbloccare la permanenza di Calhanoglu

Lo scenario potrebbe cambiare se nel frattempo il Galatasaray occupasse la casella scoperta davanti la difesa. E ciò potrebbe avvenire grazie a un calciatore che è pronto a liberarsi dal suo club di appartenenza a parametro zero. Si tratta di Thomas Partey, che ha fatto benissimo anche nell’ultima stagione con l’Arsenal, ma lascerà i Gunners a fine contratto.

Diversi club si stanno interessando alle prestazioni dell’ex Atletico Madrid e in cima alla lista c’è proprio il Galatasaray. L’ex pupillo di Diego Simeone è abile nelle chiusure, nei contrasti e nelle coperture preventive, grazie a una fisicità fuori dal comune. Allo stesso tempo, è bravo nell’impostazione della manovra bassa e abile nei tiri dalla distanza.

I turchi potrebbero offrirgli un contratto importante, risparmiando allo stesso tempo sulla spesa per il cartellino. A quel punto, Calhanoglu si avvicinerebbe parecchio alla permanenza all’Inter, anche perché non ha mai davvero manifestato al club o pubblicamente la volontà di andar via. Anche il contratto, per il momento, non sarebbe un problema, visto che scade a giugno 2027.