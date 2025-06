Il Genoa bussa in casa Inter: lo ha chiesto in prestito per un anno

Nuovo possibile affare in vista tra il club nerazzurro e il Grifone: stavolta sul piatto c’è il cartellino del figlio d’arte

Potremmo dire che, attraverso un meticoloso lavoro fatto negli anni dal sempre ottimo settore Giovanile, all’Inter vadano di moda le dinastie. Certo, siamo ancora lontani dal poter dire che il club nerazzurro abbia messo in piedi un meccanismo – tra l’altro rarissimo ed unico nel suo genere – simile a quello che ha visto succedersi, al Milan, giganti come Cesare Maldini e Paolo, per poi accogliere tra le proprie fila, sebbene ora sia all’Atalanta, Daniel, nipote del primo e figlio del secondo.

La strada tracciata per le famiglie Esposito – composta, nei suoi attori di campo, dai tre fratelli Sebastiano, Salvatore e Francesco Pio – e Stankovic (da papà Dejan, eroe del Triplete, ai figli Filip ed Aleksandar), sembra però esser programmata per andare in una precisa direzione. Che è quella di, se i calciatori rispetteranno le aspettative riposte nei loro confronti, esser parte attiva ed integrante della prima squadra nerazzurra. Che sia oggi o in un immediato futuro, poco importa.

La dirigenza meneghina non ha infatti lasciato per strada alcuno, se si eccettua il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, ormai di proprietà dei bianconeri liguri, mantenendo il controllo sul cartellino dei giovani talenti ‘di famiglia’ succitati.

Meno conosciuto al grande pubblico rispetto al fratello Filip – che ha già vestito in Italia le maglie di Sampdoria e Venezia – il centrocampista Aleksandar Stankovic, classe 2005, è reduce da un’ottima stagione nelle fila della Serie A svizzera con il Lucerna.

Già controriscattato dall’Inter, che lo aveva ceduto agli elvetici a condizioni particolari, per 3 milioni, il calciatore potrebbe iniziare la sua prima esperienza in Serie A. Va detto, però, che sulle sue tracce vi sono anche club tedeschi e del Belgio, come il Brugge.

Genoa, Vieira preme per Stankovic

Come da indiscrezioni riferite negli ultimi giorni, anche il Genoa di Patrick Vieira – uno dei tecnici sondati da Marotta prima che la scelta ricadesse su Cristian Chivu – ha chiesto informazioni per un possibile affare Stankovic in prestito.

Già facente parte, a soli 19 anni, di quella selezione Under 21 della Serbia allenata, fino a nemmeno un mese fa, da quell’Aleksandar Kolarov poi approdato recentissimamente proprio all’Inter come vice del tecnico rumeno, il ‘piccolo’ Stankovic, che rispetto al padre agisce sempre sulla linea mediana ma circa 30 metri dietro come posizione di partenza, sarebbe pronto a tuffarsi in un’avventura affascinante che, chissà, potrebbe essere il vero trampolino di lancio per arrivare ad essere un vero giocatore dell’Inter. Com’è stato, con brillanti risultati, suo padre.