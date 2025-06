Poco meno di 100 milioni di euro: top club sulle tracce di Barella

Il centrocampista dell’Inter ha già detto no a Inzaghi per seguirlo in Arabia Saudita. Ma ora si fa avanti una big del calcio europeo

Nicolò Barella si appresta a vivere la sua sesta stagione con la maglia dell’Inter. Sbarcato ad Appiano Gentile nell’estate del 2020 dal Cagliari per poco più di 30 milioni di euro, si è reso subito protagonista dello scudetto numero diciannove vinto con Antonio Conte. Ma è sotto la gestione di Simone Inzaghi che si è consacrato tra i migliori centrocampisti al mondo, vincendo un altro tricolore (quello della seconda stella) e giocando due finali di Champions League.

A 28 anni il mediano sardo è nel pieno della sua maturità calcistica. Ora Barella si appresta ad essere un punto fermo – oltre che della nuova Nazionale italiana di Gattuso – anche con mister Chivu. Sempre che nel frattempo non dovesse arrivare un’offerta impossibile da rifiutare per l’Inter e per il calciatore. Economicamente parlando sarebbe già arrivata per il cagliaritano, con Simone Inzaghi che avrebbe voluto portarlo con sé all’Al Hilal.

Ma Barella ha declinato la proposta indecente dall’Arabia Saudita, volendo continuare a giocare nel calcio che conta. Per non parlare del legame che si è creato con i tifosi nerazzurri, che vedono in lui uno dei loro idoli ed un leader in campo e fuori. Il problema è che da qui alla chiusura del calciomercato estivo prevista il prossimo 1 settembre, potrebbero farsi avanti altri club molto ricchi ma più blasonati. È il caso del Real Madrid.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino del Real Madrid: “Sorpreso che non sia ancora uscito”

Già in passato, sotto la gestione Ancelotti, il nome di Nicolò Barella era stato accostato alle Merengues in un paio di occasioni. Con l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei blancos sembra che le cose non siano cambiate. I capitolini sono alla ricerca di un centrocampista che possa raccogliere l’eredità di Luka Modric, il quale saluterà dopo il Mondiale per Club per trasferirsi al Milan. In lizza ci sarebbe anche il numero 23 nerazzurro.

Tanti i nomi sul taccuino del Real Madrid per quel ruolo: da Rodri del Manchester City a Zubimendi della Real Sociedad. Il giornalista spagnolo Rodra ha rivelato che “nelle prossime settimane Florentino Perez prenderà un centrocampista creativo. Sono sorpreso che non si ancora uscito il nome di Barella” le parole riportate da sito ‘Defensa Central’. Secondo la stessa fonte, l’Inter per la cessione del mediano sardo “chiederebbe una cifra vicina ai 100 milioni di euro“. Staremo a vedere.