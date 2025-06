Chivu cambia il futuro di Frattesi: novità tattica per l’Inter

Cristian Chivu sta cambiando pian piano molte cose nell’Inter: l’allenatore incide tantissimo anche sul futuro di Davide Frattesi

La permanenza di Simone Inzaghi avrebbe visto un solo epilogo possibile per Davide Frattesi: il centrocampista ex Sassuolo sembrava destinato a lasciare l’Inter, un’eventualità che si è verificata già durante il calciomercato di gennaio. Alla fine, però, le idee e le ambizioni di Napoli e Roma si sono scontrate con le richieste economiche dei nerazzurri che non hanno reso possibile l’operazione.

Il mal di pancia della mezzala della Nazionale italiana è tornato con forza anche dopo la finale di Champions League, visto che Inzaghi non gli ha permesso di entrare in campo neanche per un minuto, nonostante sia stato lui a decidere i doppi confronti contro Bayern Monaco e Barcellona.

Adesso è in arrivo una nuova svolta per il futuro di Frattesi. Il cambio in panchina ha portato una ventata di novità non indifferente in tutta l’Inter e nel centrocampista, con Cristian Chivu che sta cercando di agire soprattutto sulla testa dei calciatori. Il tecnico rumeno ha già sentito la mezzala e il contatto sarebbe stato piuttosto convincente. Di conseguenza, Frattesi dovrebbe restare ma occhio, allo stesso tempo, a qualche novità sotto il profilo tattico.

Come cambia il futuro di Frattesi con l’arrivo di Chivu

Il nuovo allenatore potrebbe enfatizzare le caratteristiche di Frattesi con il suo nuovo stile di gioco. Pensate al 3-5-2 come l’abbiamo visto nelle ultime uscite: rispetto alle richieste di Inzaghi, gli interni di centrocampo sono molto più alti con Chivu. L’ex Sassuolo potrebbe trovarsi molto più vicino alla zona gol e avrebbe licenza di attaccare e poi di rientrare in fase difensiva.

Insomma, sarebbe dispensato dall’impostazione troppo bassa della manovra e potrebbe dedicarsi alla rifinitura e a fare gol, quello che gli riesce meglio. Frattesi potrebbe essere anche un finto trequartista nel 3-4-2-1: alle spalle di un’unica punta, il centrocampista può sfruttare le sue capacità di inserimento e dare imprevedibilità al gioco.

Chivu potrebbe rivitalizzare Frattesi e metterlo al centro del suo gioco. Uno degli obiettivi dell’allenatore è anche far coesistere lui e Barella: tutti avranno il loro spazio in una stagione congestionata e piena di impegni, per cui, anche in base all’avversario, l’allenatore potrebbe ruotare uomini e soluzioni tattiche. Certo, le idee più importanti si vedranno solo da agosto in poi.