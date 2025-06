Triangolo di mercato col Milan: Carlos Augusto alla Juventus

Il futuro di Carlos Augusto è un capitolo importante in casa Inter nelle ultime ore: triangolo di mercato, occhio alla Juventus

Carlos Augusto è stato decisamente importante per l’Inter nell’ultima stagione. L’ex Monza è molto apprezzato nell’ambiente nerazzurro grazie alla sua duttilità, che gli permette di giocare sia da esterno a tutta fascia, sia da braccetto sinistro nel 3-5-2. Negli ultimi mesi, è diventato a tutti gli effetti un titolare aggiunto, raccogliendo un gran numero di presenze, di cui alcune decisive per la squadra.

Il brasiliano, che è entrato anche nel giro della Nazionale verdeoro, è riuscito a farsi apprezzare per alcune prestazioni molto convincenti, anche a livello europeo. È impossibile dimenticare l’ottima prova offerta contro il Bayern Monaco, una partita in cui è entrato nella storia grazie all’assist decisivo per Davide Frattesi.

Insomma, anche con Cristian Chivu il suo ruolo è rilevante nelle gerarchie della squadra, anche perché è davvero difficile trovare sul mercato un calciatore che abbini a questi livelli fase difensiva, offensiva e duelli aerei. Eppure, le sirene di calciomercato stanno aumentando anche per lui, tanto che potrebbe trovarsi al centro di un intreccio di mercato con Milan e Juventus.

Il futuro di Carlos Augusto: triangolo tra Milan e Juventus

Secondo quanto riporta ‘Tuttomercatoweb’, Carlos Augusto ha espresso la volontà di giocare di più, un po’ come accaduto con Frattesi a gennaio. Nelle ultime settimane, sono arrivati diversi sondaggi per il brasiliano, di cui i più rilevanti sono stati quelli di Atletico Madrid e Juventus.

Tutto parte, però, dal Milan, quindi dalla posizione di Theo Hernandez. L’esterno francese, ormai destinato all’Al Hilal, è stato vicino all’Atletico Madrid, ma la trattativa è saltata sul più bello, dato che gli spagnoli hanno deciso di non spendere i 20 milioni di euro richiesti per il suo cartellino.

Da qui il sondaggio per Carlos Augusto, che è stato seguito da un altro tentativo da parte della Juventus, soprattutto se dovesse andare via Andrea Cambiaso. L’Inter, in ogni caso, non sembra molto propensa a perdere un calciatore così importante in rosa. I nerazzurri potrebbero valutare solo offerte molto alte per il calciatore, anche perché a sinistra Federico Dimarco non offre garanzie fisica per reggere da solo tre competizioni e un’intera stagione. Certo, l’ex Monza dovrà essere convinto a restare con un ruolo da protagonista.