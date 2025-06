Bisseck in Premier: cosa si aspetta l’Inter e le cifre dell’affare | INTERLIVE

Le ultime sulla situazione del centrale tedesco fra rientro a Milano e sirene inglesi sul mercato, grossa plusvalenza all’orizzonte

L’Inter può gioire per aver blindato la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club, ma il cammino che conduce al tanto sperato traguardo della finale è ancora irto di ostacoli.

Difficoltà in parte riconducibili alle tante altre corazzate che tappezzano il tabellone della competizione internazionale, in parte dovute alla rinuncia a cui la squadra di Cristian Chivu è dovuta andare incontro nelle scorse ore in merito ai propri infortunati.

Al pari di Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e Benjamin Pavard, anche Yann Bisseck ha fatto rientro anticipato in Italia per le dovute cure del caso, con la speranza che i quattro possano tornare a disposizione del tecnico quanto prima in vista della nuova stagione. Mercato permettendo.

L’ombra della cessione, infatti, segue tanto le orme del turco in direzione Galatasaray quanto quelle del roccioso centrale difensivo tedesco. Quest’ultimo corteggiato da tempo da importanti realtà del campionato inglese di Premier League.

La sessione estiva potrebbe esser teatro di un cambio di casacca ormai neppure tanto sorprendente, l’occasione perfetta per Bisseck di sposare un progetto solido oltremanica e per i nerazzurri di incassare una cifra assolutamente invidiabile. Ecco come stanno le cose.

L’Inter ascolterà le offerte per Bisseck, ma non si scende sotto i 40 milioni

Anzitutto, sulla base delle ultime informazioni raccolte da ‘interlive.it’, l’Inter è adesso pronta ad ascoltare offerte concrete per il cartellino di Bisseck dopo due stagioni disputate in crescendo dal centrale tedesco a corte di Simone Inzaghi.

Data la presenza costante di club di Premier League come il Manchester United, la dirigenza si aspetta di ricevere almeno una proposta ufficiale nelle prossime settimane con la possibilità di valutarne la bontà anche in funzione della ricerca dell’eventuale sostituto. Il prezzo di vendita? Intorno ai 40 milioni e con poco margine di manovra.

Se non dovessero essere i ‘Red Devils’ a farsi carico della spesa, resistono comunque molte altre valide alternative. Tutte facenti capo a club inglesi di levatura medio-alta, con la Bundesliga sullo sfondo.

Indipendentemente dalla destinazione finale, l’eventuale cessione di Bisseck metterebbe poi l’Inter nelle condizioni di incassare una grandissima plusvalenza superiore di almeno 30 milioni rispetto a quanto sborsato nel giugno 2023 nelle casse dell’Aarhus, ovvero appena 7 milioni.

A prendere il posto del calciatore nerazzurro potrebbe infine essere il giovane Giovanni Leoni, centrale del Parma e conoscenza di Chivu, per il quale l’Inter ha già mosso i propri passi negli scorsi giorni così da smorzare il pressing della concorrente Milan.