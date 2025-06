Inter, blitz improvviso in Francia: è il nuovo Yildiz

L’Inter potrebbe essere protagonista di un grande colpo in Francia: i nerazzurri vanno a caccia di un profilo simile a Kenan Yildiz

Il Mondiale per club sta mettendo in evidenza le vere esigenze dell’Inter sul calciomercato. Dando per scontato l’arrivo ormai imminente di Ange-Yoan Bonny dal Parma, in molti credevano che la Beneamata avrebbe dovuto spingere per un’altra punta, con Rasmus Hojlund in cima alla lista. Il danese sembra in uscita dal Manchester United e i nerazzurri hanno davvero considerato quest’opzione. Ma negli ultimi giorni, le cose sono cambiate quasi all’improvviso e di conseguenza anche le priorità.

Infatti, la grande prova di Francesco Pio Esposito contro il River Plate, l’ottimo rapporto con Chivu e la voglia dei tifosi di vederlo restare a Milano rappresentano dei fattori essenziali che sembrano far propendere sempre più la società a tenere il calciatore. A quel punto, non ci sarebbe più spazio per la firma dell’ex Atalanta, anzi la pista salterebbe del tutto.

Più che sull’attacco, le attenzioni dell’Inter si stanno dirottando su un altro ruolo quello della mezzala di qualità e inserimento. Proprio in quella zona di campo, Mkhitaryan si è messo in evidenza contro il River, ma la sensazione è che la Beneamata debba guardare avanti e garantirsi un profilo di prospettiva in quella posizione.

Per questo, da mesi Nico Paz è entrato nel mirino, ma si tratta di una pista particolarmente difficile da portare avanti. Infatti, l’argentino è al centro del futuro di Como e Real Madrid e difficilmente altri club potrebbero inserirsi tra italiani e Blancos.

Inter, piace Haraldsson: nuovo profilo a centrocampo

Haraldsson gioca nel Lille, è molto giovane e nell’ultima stagione ha fatto davvero molto bene con la maglia dei francesi. Le sue caratteristiche potrebbero ricordare, per certi versi, quelle di Kenan Yildiz. Si tratta quindi di un calciatore bravo a inserirsi tra le linee, salta l’uomo con qualità e ama arrivare all’assist o al tiro.

In un ipotetico 4-2-3-1 può essere schierato come esterno offensivo su entrambe le fasce, ma soprattutto come trequartista che è il suo ruolo principale. Nel sistema tattico dell’Inter, quindi, potrebbe agire sia da mezzala sinistra pura, sia alle spalle della punta nel 3-4-2-1.

Ancora non è iniziata una vera e propria trattativa tra le parti, ma la sua valutazione non è ancora salita alle stelle, visto che non ha trovato grande continuità in campo e sotto porta con il Lille. Attualmente il suo prezzo si aggira sui 20 milioni di euro, motivo per cui l’Inter potrebbe chiudere senza troppi patemi l’affare. Ma è ancora presto per dirlo.