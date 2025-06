L’Inter punta il Suarez turco: Chivu ha la coppia del futuro

L’Inter può mettere mano all’attacco per il futuro: dopo aver chiuso Bonny, Chivu ha la coppia del futuro con il ‘nuovo Suarez’

Non era facile, né scontato, ma l’Inter è riuscita a portare a termine l’operazione Ange-Yoan Bonny. Nella serata di ieri, è arrivata la fumata bianca da 23 milioni di euro più tre di bonus, un accordo che è riuscito a bloccare qualsiasi tipo di inserimento dall’Italia e dall’estero. In attesa di visite mediche e ufficialità, è chiaro che ora i nerazzurri si sentano a posto in attacco, molto più che in altri reparti.

In effetti, il quartetto per due posti che dovrà affrontare la prossima stagione è praticamente formato. Alle spalle di Lautaro e Thuram, sgomiteranno e cercheranno spazio Bonny e Pio Esposito, giovani di belle speranze che hanno preso il posto di over 30. Il cambio di strategia è netto e si aprirà le porte ad alcuni talenti niente male nel prossimo futuro.

Uno di questi gioca in Turchia e, nonostante i numeri non siano proprio gli stessi, c’è chi lo paragona a Luis Suarez, forse una delle migliori prime punte degli ultimi 20 anni, capace di segnare un pezzo di storia del calcio al fianco di Messi e Neymar, ma anche al Liverpool.

L’Inter vuole il Suarez turco: chi è e quanto costa

Mustafa Hekimoglu ha solo 18 anni, ma è già riuscito ad accumulare 20 presenze con la maglia del Besiktas nell’ultima stagione. Il bomber turco è legato ai bianconeri da un contratto fino a giugno 2028 e la sensazione è che già in futuro riesca a realizzare un grande miglioramento ed esprimere il suo potenziale. Certo, sempre che rimanga in Turchia.

Le sue caratteristiche ricordano il primo Luis Suarez, almeno così dicono alcuni colleghi in patria. L’altezza è di 186 centimetri, ma la sua mobilità gli permette di giocare a destra o a sinistra in attacco, ma anche come punta centrale, che resta comunque il suo ruolo preferito.

Insomma, stiamo parlando di un centravanti moderno, che si adatterebbe bene al sistema a due dell’Inter. Ma occhio al prezzo: il colpo potrebbe assestarsi tra i 5 e i 10 milioni di euro. Ancora i nerazzurri non ha avuto nessun contatto ufficiale con l’entourage e con il Besiktas, ma l’Inter potrebbe diventare sempre più calda nel prossimo futuro, o magari tra un anno.