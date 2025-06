Inter-Fluminense, a che ora si gioca: diretta tv e streaming gratis su questi due canali

L’Inter sfida la Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita che si disputerà a Charlotte

Sarà il primo confronto in assoluto tra Inter e Fluminense ad assegnare un posto nei quarti di finale del Mondiale per Club contro la vincente di Manchester City-Al Hilal.

La sfida tra i vice campioni d’Europa e i vincitori della Copa Libertadores 2023 è in programma oggi, lunedì 30 giugno, alle ore 21 a Charlotte nello stesso stadio che ha già ospitato l’ottavo di finale tra Chelsea e Benfica, vinto dai Blues dopo una sospensione oltre due ore dovuta alle condizioni meteo avverse. Uno scenario che, stando alle previsioni, potrebbe ripetersi anche oggi quando Inter e Fluminense saranno in campo alle ore 15 locali.

Dopo Calhanoglu, Mondiale per Club finito anche per Davide Frattesi che non ha recuperato dall’infortunio muscolare. Il centrocampista rientrerà in Italia, stessa sorte toccata anche a Zielinski, Pavard e Bisseck. Chivu può consolarsi con il recupero di Thuram che partirà dal primo minuto in coppia con Lautaro. Per i restanti nove, l’allenatore nerazzurro dovrebbe affidarsi a De Vrij, Acerbi e Bastoni in difesa con Asllani, Barella, Mkhitarian, Dimarco e. Dumfries nella linea a cinque in mediana. In dubbio Pio Esposito per un affaticamento muscolare. Vedremo se l’attaccante riuscirà a recuperare almeno per la panchina.

Inter-Fluminense gratis in diretta tv e in streaming: ecco dove vederla

L’Inter ritrova alla Fluminense un avversario di tanti Derby ovvero Thiago Silva. Il difensore ex Milan ha deciso di chiudere la carriera nel club in cui è cresciuto, ora allenato da Renato Gaucho, un ex meteora del nostro campionato nella stagione 1988-89 disputata con la Roma. Seconda nel girone con Borussia Dortmund, Mamelodi e Ulsan, la Fluminense è sesta nel campionato brasiliano a -4 dalla capolista Flamengo.

Inter-Fluminense sarà visibile gratuitamente, in diretta tv, su Canale 5 dalle ore 21 con l’ampio post partita curato da Monica Bertini. In telecronaca, Riccardo Trevisani. Due le opzioni per vedere Inter-Fluminense in streaming sempre gratuitamente e in chiaro. La prima è DAZN, emittente che trasmette gratis tutte le partite del Mondiale per Club. Per gli abbonati alla piattaforma non cambia mentre a chi non lo è, basta solo la registrazione per accedere sul sito o la app per accedere alla visione dei match. L’altra opzione, invece, è rappresentata dal sito sportmediaset.it con il player di visione presente già in home page.

Come anticipato, chi passa tra Inter e Fluminense affronterà la qualificata di Manchester City-Al Hilal in campo stanotte alle 3. Si conosce già data e orario del possibile quarto di finale dei nerazzurri che potrebbero tornare in campo per giocarsi la semifinale, venerdì alle ore 21 a Orlando in Florida.