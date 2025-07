È il migliore nel rapporto qualità-prezzo: l’Inter può comprarlo con 25 milioni

Proseguono le strategie di mercato dei nerazzurri. Marotta e Ausilio al lavoro per rinforzare la rosa di Chivu dopo il Mondiale per Club

Con la squadra ormai in vacanza in attesa di ritrovarsi ad Appiano Gentile il prossimo 23 luglio, in casa Inter ci si concentra soprattutto sulla campagna acquisti 2025-26. La sconfitta contro il Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club ha messo in risalto due verità: i calciatori erano molto stanchi dopo una stagione infinita e c’è da rinforzare e ringiovanire la rosa a disposizione di Chivu. Proprio come vuole il fondo Oaktree.

Nonostante siano già stati messi a segno tre colpi (Sucic, Luis Henrique e Bonny, ndr), i nerazzurri hanno bisogno di nuovi innesti praticamente in ogni reparto. Al netto di alcune cessioni che saranno inevitabili. E senza dimenticare i vari ‘casi’ che rischiano di minare la serenità dello spogliatoio: dal botta e risposta tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, con inserimento di Thuram, alla sciocchezza di Pavard, che si è dato al padel con una caviglia infortunata.

In attacco potrebbe esserci bisogno di una quinta punta, specie qualora si trovasse un acquirente per Taremi. A centrocampo si punta ad un grande colpo per sopperire alla possibile partenza di Calhanoglu. Sulle fasce la situazione potrebbe essere sistemata, a meno che non arrivi qualcuno a pagare la clausola di rescissione di Dumfries. Ma il reparto che ha più bisogno di essere sistemato potrebbe essere la difesa.

Calciomercato Inter, rispunta Loic Badé: il Siviglia ha bisogno di cedere

Dei difensori attualmente in rosa, il solo Bastoni sembra certo della conferma. Degli ‘anziani’ Acerbi, Darmian e De Vrij potrebbe restarne uno solo, magari l’olandese. Pavard va valutato e per Bisseck si attendono maxi offerte dalla Premier per fare cassa, mentre il giovane Palacios verrà mandato di nuovo in prestito. In questi giorni i nomi più caldi sono quelli di Leoni del Parma e di De Winter del Genoa, ma attenzione al possibile ritorno di fiamma per Loic Badé.

Non è un mistero che il Siviglia abbia bisogno di fare delle cessioni importanti per mettere a posto i conti della società e il 25enne centrale francese di origini ivoriane è tra i principali candidati alla partenza. Secondo il portale spagnolo ‘El Gol Digital’, che lo definisce il “migliore nel suo ruolo nel rapporto qualità-prezzo“, gli andalusi sarebbero disposti a cederlo per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Prezzo di certo non proibitivo per l’Inter che, tuttavia, se davvero vorrà prendere Badé dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Arsenal.