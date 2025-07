Marotta fiuta il colpo a zero, nuovo affare in Serie A

Il club nerazzurro, esaurita l’avventura al Mondiale per Club, si rituffa sul mercato: l’abile dirigente già programma il prossimo colpo gratis

Sono stati, quelli immediatamente successivi alla delusione di campo maturata a Charlotte contro la Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club, giorni assolutamente caldi in casa Inter.

L’incredibile sparata di Lautaro Martinez, che ha lamentato scarso impegno e coinvolgimento emotivo da parte di alcuni compagni di squadra – a detta del Presidente Beppe Marotta, l’argentino ce l’aveva soprattutto con Hakan Calhanoglu – ha provocato degli effetti a catena che avrebbero potuto creare un vero e proprio sconquasso nello spogliatoio del club nerazzurro.

La replica del calciatore turco, che ha incassato l’approvazione di un certo Marcus Thuram, ha inasprito ancor di più il clima, poi progressivamente stemperatosi grazie al successivo chiarimento tra il Capitano e il francese, nonché dalle vacanze concesse giustamente dallo staff tecnico al gruppo squadra.

Chi non riposa praticamente mai è invece lo stesso Marotta, che dalla kermesse in terra americana ha tratto delle utili indicazioni su quali potrebbero essere le lacune da colmare in vista della prossima stagione. Messo a segno il colpo Bonny in attacco, il dirigente guarda anche al rafforzamento della difesa come prossimo step da concretizzare con qualche colpo in entrata.

Sulla scia di quanto già fatto in passato soprattutto nella lunga e paziente attesa prima di chiudere l’affare Thuram, l’ex DG della Juve ha deciso di farsi sentire nell’opera di corteggiamento di un valido difensore sudamericano che però, nei disegni del dirigente, potrebbe arrivare tra un anno. A costo zero, come nella migliore tradizione dei tanti affari conclusi in questo modo da quando il varesino ha preso le redini dell’Inter.

Marotta resta alla finestra: colpo gratis tra un anno

Protagonista di un’ottima stagione che ha portato in dote al club la vittoria della Coppa Italia, ottenuta nella finale dell’Olimpico contro il Milan, il Bologna ha messo in mostra i suoi gioielli, ovviamente finiti nel mirino della grandi squadre.

Da Fergsuon a Castro passando per Beukema e Ndoye, i felsinei devono resistere agli assalti provenienti tanto dall’estero quanto dalle big del nostro calcio. Nella lista dei giocatori per i quali all’orizzonte sembra potersi concretizzare un salto in una big c’è anche Jhon Lucumi, il centrale difensivo colombiano in scadenza di contratto a giugno 2026.

Cercato con insistenza dalla Roma, il sudamericano ha una clausola rescissoria di 28 milioni valida fino al 15 luglio. “Jhon andrà dove avrà la possibilità di crescere”, ha dichiarato ultimamente il suo agente Simone Rondanini su StileTV. “Può essere lo stesso Bologna o un’altra squadra. A Bologna ha avuto una bella evoluzione e ora bisogna capire quale sarà il suo prossimo passo. Lui ha fatto un grande campionato, l’interesse di squadre come Inter e Juventus fa sempre piacere”, ha concluso.

La strategia dell’Inter, sebbene comporti un certo grado di rischio, appare chiara: aspettare che il calciatore arrivi a scadenza per poi portare l’affondo decisivo a luglio 2026 offrendo un ingaggio superiore a quello che potrebbero garantirgli ora le società intente a trattare col club emiliano.