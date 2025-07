Inter, tesoretto con 5 esuberi: cessioni per 55 milioni

In queste settimane, la necessità dell’Inter è sicuramente vendere: senza cedere titolarissimi, i nerazzurri possono mettere da parte 55 milioni

Vendere non è mai un gioco da ragazzi, almeno negli ultimi anni per l’Inter – tranne qualche eccezione. Anche quest’estate la storia è destinata a ripetersi: bisogna portare a termine diversi addii per poi reinvestire in entrata, ma ancora diverse partenze non si sono sbloccate, nonostante le voci vadano avanti da un po’ di giorni.

Ma facciamo il punto della situazione sulle uscite che potrebbero essere chiuse e sulle cifre in ballo per capire quale potrebbe essere la somma totale che l’Inter potrebbe reinvestire in entrata da qui alla fine del mercato. Ovviamente, in questo caso i big che la società meneghina potrebbe sacrificare non saranno inseriti nel computo.

Iniziamo paradossalmente dall’attaccante. Lì c’è Sebastiano Esposito: molti tifosi vorrebbero tenerlo, ma ha solo un anno di contratto ed è vicinissimo all’addio. Per lui ci sarà un duello fino alla fine tra Cagliari e Fiorentina, con una valutazione di 7 milioni di euro. Sempre nel reparto offensivo, non bisogna dimenticare Mehdi Taremi, da cui l’Inter vorrebbe ricavare 10 milioni – è più semplice siano 7-8.

L’Inter compone il tesoretto con le cessioni: i nomi in uscita

I sacrifici più importanti, e forse anche più dolorosi, verranno fatti a centrocampo. Kristjan Asllani sembra aver finito il suo tempo a Milano e verrà ceduto per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. L’albanese, per ora, sta rifiutando qualsiasi destinazione estera e aspetta una chiamata dall’Italia, ma non è detto che non possa cambiare idea.

Nella sua stessa zona di campo gioca Aleksander Stankovic. Il giovanissimo regista ha fatto molto bene in Svizzera e ora diversi club sono pronti a investire su di lui. L’accordo con il Club Brugge c’è già sui 10 milioni di euro, ma bisognerà mettersi d’accordo per la cifra della clausola di riacquisto – alla fine potrebbe essere sui 20 milioni.

Infine, non bisogna dimenticare Tajon Buchanan. Dopo qualche mese nell’ombra con il Villarreal, l’esterno ha comunque un buon mercato attorno a sé e può partire per una cifra di 10 milioni più bonus, fino ad arrivare a 12-13. Basta sommare questi numeri per rendersi conto che il tesoretto che l’Inter è pronta a gestire è di circa 55 milioni di euro. Non pochi per completare la difesa e poi trovare un trequartista di valore.