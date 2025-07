Marotta lo vuole, Oaktree pone il veto: è ‘scontro’ in casa Inter

Il presidente nerazzurro ha individuato un nuovo rinforzo sul mercato. Ma il fondo proprietario del club non ha dato l’assenso al suo acquisto

Con il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, è cambiato il ruolo in società di Beppe Marotta. Per il noto dirigente varesino c’è stata la promozione da amministratore delegato a presidente.

In realtà, a parte la denominazione ufficiale, i compiti sono rimasti più o meno gli stessi, in tema di rappresentanza dell’Inter nelle sedi opportune, come in seno alla Lega di Serie A, ma anche di potere di acquisto sul mercato.

Anzi, paradossalmente, nonostante con il fondo americano ci sia la possibilità di tornare ad investire, con Steven Zhang alla presidenza Marotta aveva più possibilità di muoversi in autonomia. La mission di Oaktree infatti è diversa: non si punta più sull’instant team per vincere a prescindere dalla carta di identità, ma l’obiettivo è diventato quello di ringiovanire la rosa con calciatori futuribili. Un po’ come ha fatto, con scarsi risultati, il Milan.

I calciatori ultra trentenni attualmente in rosa sono tutti da considerarsi sul mercato. Compresi quelli considerati titolarissimi con Inzaghi, ma anche da Chivu al Mondiale per Club. Tra questi c’è anche Yann Sommer, portiere svizzero che ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri. Per ora è lui il numero uno tra i pali, ma se davvero il Galatasaray dovesse offrirgli un triennale, allora potrebbe lasciare Appiano Gentile in anticipo.

Calciomercato Inter, Marotta vuole ter Stegen gratis: la situazione a Barcellona

In caso di partenza dell’ex portiere del Bayern Monaco, l’Inter avrebbe la necessità di prendere un altro estremo difensore. Ma se da un lato Beppe Marotta, come rivelato dal giornalista Giacomo Iacobellis al canale Twitch spagnolo Jijantes, vorrebbe prendere Marc-André ter Stegen, dall’altro il fondo Oaktree vuole valorizzare Josep Martinez che è già in rosa e affiancargli un secondo e non un altro titolare. Che peraltro andrebbe ad alzare il monte ingaggi.

Il portiere tedesco è in rotta totale con il Barcellona, che per la prossima stagione ha deciso di puntare su Szczesny e Joan Garcia in porta. Il club blaugrana è disposto anche a rescindere il contratto e cederlo gratis, ma ter Stegen vuole tutti i soldi che gli rimangono dal contratto per andarsene. Secondo il quotidiano sportivo catalano ‘Sport’, il portiere potrebbe restare fino a gennaio e poi trovare un nuovo club per non rischiare di perdere i Mondiali.