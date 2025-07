Chivu non ne vuole sapere: cessione bloccata, deve restare all’Inter

E’ il momento delle cessioni all’Inter. Uno dei nerazzurri destinati all’addio resterà. Chivu non vuole assolutamente privarsene

E’ cominciata la trattativa tra l’Inter e l’Atalanta per Ademola Lookman. Quaranta milioni la prima offerta dei nerazzurri respinta dai bergamaschi che ne chiedono almeno 10 di più bonus.

Nelle prossime ore è atteso il rilancio dell’Inter che vuole chiudere l’acquisto dell’attaccante nigeriano anche senza precedenti cessioni. Restano in uscita Sebastiano Esposito, Aleksander Stankovic, Kristjan Asllani e Mehdi Taremi, quattro addii dai quali i nerazzurri possono ricavare un discreto tesoretto da reinvestire subito su altri rinforzi.

Dei quattro giocatori elencati, i più vicini all’addio sono Esposito e Stankovic. Per l’attaccante – è notizia di poco fa – c’è stata anche la richiesta del Parma, club cui l’ex Empoli era stato avvicinato già come possibile contropartita nell’affare Bonny. Per Stankovic, invece, l’Inter continua a trattare con il Bruges. Una cessione cui guarda con interesse anche il Milan visto che l’eventuale approdo del serbo nella compagine belga può contribuire a liberare Jashari.

Cessione bloccata, resta all’Inter: per Chivu è incedibile

Non rientra più tra i calciatori destinati alla possibile cessione, Davide Frattesi. L’addio del centrocampista sarebbe stato più di un’opzione in caso di permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Nonostante il contributo decisivo al cammino dei nerazzurri verso la conquista della finale di Champions League, Frattesi aveva palesato di nuovo propositi di addio a fine stagione per il poco spazio a disposizione da titolare.

Difficilmente con Inzaghi le gerarchie nel reparto sarebbero cambiate. Con Chivu, invece, la situazione è mutata radicalmente. Già nella trasferta negli Usa per il Mondiale per Club, l’allenatore interista ha ribadito a Frattesi il proprio apprezzamento, trasmettendogli subito motivazioni e una nuova consapevolezza sul suo ruolo all’Inter. Chivu lo considera un titolare, un vero uomo in più ed è pronto a concedergli quello spazio che reclama da tempo.

Chivu che è andato a trovare Frattesi in ospedale subito dopo l’operazione di ernia inguinale cui si è sottoposto la scorsa settimana. Un segnale ulteriore di grande vicinanza che il giocatore ha gradito notevolmente. Alla stima dell’allenatore, peraltro, bisogna aggiungere anche quella della dirigenza. Per Marotta, il centrocampista nerazzurro è sempre stato incedibile e ora si parla addirittura di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Ci sarà tempo per accordarsi. Intanto, il recupero post intervento è appena iniziato. Frattesi potrebbe tornare a disposizione per le prime due partite di campionato che l’Inter disputerà in casa con Torino e Udinese.