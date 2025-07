Scoppia il ‘caso’ Barella: offerta fuori mercato per l’Inter

Il centrocampista nerazzurro è stato nuovamente accostato ad una big europea, ma servirebbe l’ennesimo sforzo economico

L’Inter è matura, forse fin troppo per ignorare il fatto che in questa sessione di mercato sarebbero stati necessari dei cambiamenti in ciascuno dei reparti dell’organico a disposizione di Cristian Chivu. Tanto in entrata, quanto in uscita.

E senza risparmiare, nei vari discorsi, anche i tanti nomi influenti che hanno attivamente partecipato al raggiungimenti di traguardi importantissimi con indosso la maglia nerazzurra nelle ultime stagioni.

Fra le novità più sorprendenti delle passate settimane c’è stato l’accostamento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray, sebbene poi il presidente Giuseppe Marotta abbia tenuto a ribadire che il playmaker turco faccia ancora parte del progetto e non siano pervenute offerte ufficiali per il suo trasferimento.

Ma ancor più sorprendente potrebbe essere il ritorno del Real Madrid su Nicolò Barella. La cui posizione all’interno delle gerarchie di squadra, di fatto, non è mai stata messa in dubbio prima d’ora.

Barella-Real Madrid, ci risiamo: piace ai ‘Galacticos’, ma servirebbero altri 100 milioni

Stando alle informazioni riportate dal portale spagnolo ‘Sport’, il Real Madrid pare non esser ancora soddisfatto delle operazioni di mercato compiute finora in questa sessione.

Oltre i 180 milioni già spesi, Florentino Perez ne potrebbe dedicare altri con la finalità di portare a corte di Xabi Alonso un centrocampista d’esperienza capace di guidare il reparto nell’attesa che rientri Jude Bellingham, assente per almeno altri quattro mesi dai campi di gioco dopo l’operazione alla spalla.

Il solo Arda Guler, infatti, nonostante abbia ben figurato nella breve parentesi statunitense del Mondiale per Club e abbia dimostrato di potersi finalmente ritagliare un minutaggio maggiore, sarebbe ancora troppo acerbo da schierare lì in solitaria.

Pertanto, in cima alla lista dei desideri del neo allenatore dei ‘Galacticos’ sono spuntati cinque nomi di caratura assoluta. Uno dei quali, come anticipato, risponde proprio al fedelissimo Barella.

Strappare Barella all’Inter, tuttavia, non sarebbe affare da poco. Già in passato il Real Madrid ha potuto testare in prima persona le rigide volontà della dirigenza nerazzurra e adesso che il centrocampista riveste un ruolo ancor più centrale nello scacchiere, servirebbe un’offerta davvero fuori mercato. Si parla di almeno altri 100 milioni. Troppi, se rapportati a quanto speso finora.

Nella speciale categoria di osservati, oltre a Barella figurano anche Rodri, Vitinha, Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister. Anche negli altri singoli casi però per il Real si tratterebbe di un buco nell’acqua.