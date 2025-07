Ecco l’affare già chiuso dall’Inter: clausola da 100 milioni

Novità di calciomercato che riguarda indirettamente anche i nerazzurri. Accordo trovato e clausola milionaria per il talento argentino

Negli ultimi anni l’Inter ha puntato molto sui giovani anche se non sempre ci ha creduto. E a distanza di un po’ di tempo qualche piccolo rammarico c’è per i nerazzurri.

Uno del talenti acquistati per una cifra importante e sul quale ha preferito non puntarci ha appena rinnovato il contratto con il proprio club inserendo una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

Il percorso di maturazione è praticamente completato e su di lui hanno messo ancora una volta gli occhi le big europee. Ma a questo punto non sarà semplice strapparlo considerato il fatto che il club ci punta molto inserendo anche una clausola enorme.

Colidio blindato dal River Plate

Colidio è stato blindato dal River Plate. Dopo aver perso Mastantuono, il club argentino non aveva alcuna intenzione di perdere anche il classe 2000.

Come riferito dai media locali, Stoccarda e Flamengo erano i due club pronti ad acquistarlo sfruttando una clausola di 35 milioni. Ora questa è stata alzata a 100 (l’accordo valido fino al 2027) e un trasferimento rimandato almeno alla prossima estate.

L’Inter non ha creduto in Colidio

L’Inter ci aveva visto giusto nell’estate del 2017 quando lo acquistò dal Boca per una cifra di 6 milioni più bonus. Ai tempi era considerato uno dei giocatori più talentuosi del calcio argentino. I nerazzurri, dopo due anni in Primavera, lo hanno mandato in prestito per un biennio al Sint-Truiden e poi al Tigre dove si è messo mostra con prestazioni importanti.

La vera esplosione è avvenuta comunque con la maglia del River. Il club argentino lo ha acquistato nel 2023 per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro e gli ha fatto fare il percorso di maturazione che tutti si aspettavano. Ora a 25 anni ha una clausola rescissoria di 100 milioni e per strapparlo ai biancorossi bisognerà metterne sul piatto almeno la metà.

Una plusvalenza importante per il River e soprattutto un piccolo rammarico per i nerazzurri. Colidio, infatti, si sposava alla perfezione con il modo di pensare di Oaktree e in questo momento sarebbe stato forse il quinto attaccante per completare il reparto offensivo di Chivu.

Colidio ritornerà in Europa

Il rinnovo del River è la conferma di come gli argentini puntino molto su Colidio. Ma per il classe 2000 la prossima estate potrebbe essere quella del ritorno in Europa per prendersi anche una piccola rivincita dopo le difficoltà avute in nerazzurro.