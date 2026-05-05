Calciomercato Inter, acquisto e cessione a dieci volte il prezzo

Doppio affare in entrata in uscita con un grande guadagno in vista per il club nerazzurro

L’Inter si appresta a essere tra le grandi protagoniste della sessione invernale di calciomercato. Tra acquisti e cessioni, la dirigenza nerazzurra con Marotta e Ausilio in testa avranno un gran lavoro da fare per ridisegnare una rosa che va ringiovanita ma anche rinforzata se si vuole fare più strada in Champions League. Tanti andranno via a parametro zero e allora ci sarà bisogno di fare cassa in qualche altro modo.

A tal proposito attenzione ai calciatori dati in prestito la scorsa estate. In particolare Ebenezer Akinsanmiro. Il 21enne mediano nigeriano ha vestito la maglia del Pisa quest’anno e, nonostante la retrocessione in Serie B dei toscani, ha offerto spesso buone prestazioni. Tanto che il presidente Corrado e il patron Knaster sono intenzionati a spendere i 6 milioni di euro per esercitare il diritto di riscatto.

Ma l’Inter, a sua volta, eserciterà il controriscatto a 7 milioni. Tradotto: l’Inter con un milione di euro riporterà a casa Akinsanmiro e poi potrà decidere di cederlo a chi vuole. Sul mercato adesso il nazionale nigeriano ha una valutazione di una decina di milioni: su di lui ci sono sia club di media classifica di Serie A che alcune società straniere. Staremo a vedere.