Inter, grande occasione dalla Premier: si libera per 15 milioni

L’Inter può mettere a segno un colpo molto interessante in Inghilterra: un centrocampista può liberarsi per soli 15 milioni di euro

Il calciomercato è in continua evoluzione e, a volte, può portare delle sorprese davvero interessanti, occasioni da cogliere per migliorare la squadra. Sappiamo bene che l’Inter ha portato grandi novità e ne porterà ancora altre, nel bel mezzo di un cambio modulo che Cristian Chivu sta meditando con grande attenzione.

Il tecnico sembra orientato a puntare sul 3-4-2-1, con due trequartisti alle spalle di una prima punta e Ademola Lookman sembra il profilo indicato per attuare questa rivoluzione. Arrivare al nigeriano, però, non è così semplice. La seconda punta ha un accordo con l’Inter per il contratto, è vero, ma manca quello tra club, con una forbice da 10 milioni di euro da colmare.

Attenzione a quelli che potrebbero essere gli sviluppi provenienti dall’Inghilterra per un altro profilo. La discesa agli inferi del Southampton dopo una stagione molto complicata, che ha visto tra i protagonisti negativi anche Ivan Juric, porterà molti calciatori a lasciare il club a prezzo di saldo e dopo un’annata non proprio esaltante.

Tra questi c’è anche una mezzala di grande qualità e tecnica individuale, che si è messa in evidenza e ha ancora grandi margini di miglioramento.

Inter, proposto Mateus Fernandes: occhio anche alla Juve

Mateus Fernandes ha solo 21 anni e fa parte della generazione d’oro dei centrocampisti portoghesi. Il suo punto a favore fondamentale è il dribbling nello stretto che gli permette di essere sempre molto incisivo, per poi arrivare all’assist o al tiro.

Si tratta di un calciatore piuttosto veloce, ma che deve migliorare parecchio nella fase di non possesso per diventare protagonista nelle big europee. Soprattutto, dovrà trovare un progetto capace di mettere in evidenza le sue doti tecniche senza perdere minutaggio.

I suoi agenti lo stanno proponendo a diverse big europee e tra queste c’è anche l’Inter. I nerazzurri, però, si sentono a posto in quella zona di campo e proveranno fino alla fine a concludere l’affare Lookman con la Dea. Al massimo, potrebbe servire un nuovo medino se davvero dovesse partire Calhanoglu, su cui ora è forte il pressing del Fenerbahce.

L’ipotesi Mateus Fernandes, quindi, non è calda, ma occhio anche alla Juve sul calciatore, nonostante non sia il primo nome sulla lista dei bianconeri.