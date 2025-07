Inter, una cessione oggi per un colpo domani: affare in più tempi

Una delle cessioni dell’Inter potrebbe essere sfruttata dai nerazzurri per anticipare la concorrenza su un talento davvero promettente

Obiettivo Lookman e non solo in questa fase di mercato dell’Inter, ormai prossima a cominciare la nuova stagione con il ritiro fissato sabato 26 luglio ad Appiano Gentile.

Chissà se tra una settimana saranno ancora a disposizione di Chivu alcuni calciatori nerazzurri in uscita. Per Sebastiano Esposito, la contesa è sempre più ampia. A Fiorentina e Cagliari si è aggiunta infatti il Parma che, con l’Inter, ha già trattato Bonny e ha un fronte aperto anche per Giovanni Leoni. Prosegue la trattativa tra i nerazzurri e il Bruges per Alexsander Stankovic, affare che potrebbe sbloccare anche quello concomitante Jashari-Milan. Già lo era ma ora è entrato ufficialmente nel novero dei cedibili anche Kristjan Asllani.

Piero Ausilio è stato chiaro. Al centrocampista albanese è stato già comunicato che andrà a giocare altrove, stesso scenario che attende anche Tomas Palacios. Rientrato dai sei mesi in prestito al Monza con Nesta che l’ha utilizzato con discontinuità, il difensore argentino lascerà ancora l’Inter. Vedremo se a titolo definitivo o meno.

Palacios, addio per un grande colpo: c’è un giovane talento nel mirino dell’Inter

Arrivato un anno fa dall’Independiente Rivadavia per 6.5 milioni, Palacios continua ad avere un discreto mercato nonostante il poco utilizzo nella scorsa stagione. Il centrale argentino ha offerte anche dall’estero. Hanno sondato l’Inter, i turchi del Rizespor disposti a pagare l’ingaggio di Palacios per averlo un anno in prestito. Decisamente più intrigante per il giocatore è la possibile offerta in arrivo dall’Olympiakos, club campione di Grecia che disputerà la Champions League.

L’interessamento degli ellenici per Palacios potrebbe essere funzionale all’Inter, oltreché per valorizzare l’investimento fatto per l’argentino (con una cessione in prestito), anche per proseguire i contatti per Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 dell’Olympiakos seguito anche da altri top club europei tra cui il Milan.

Un profilo in linea con i parametri di OakTree sul mercato quello di Mouzakitis. Giovane, di talento e con ampie prospettive di valorizzazione in nerazzurro. Un giocatore sul quale investire, insomma, che spicca anche per la sua poliedricità che gli consente di agire sia in mediana che in posizione più avanzata sulla trequarti.

L’Olympiakos lo valuta già 20 milioni. L’Inter lo segue da tempo e potrebbe utilizzare la cessione di Palacios (anche a titolo definitivo) per garantirsi una sorta di opzione su Mouzakitis da esercitare successivamente. Al momento, infatti, il giovane centrocampista non si muove dal suo club. Resterà un altro anno con l’Olympiakos per crescere ulteriormente in prima squadra. Al Pireo però già sono consapevoli del futuro che attende il talento ellenico, destinato nei prossimi anni a disputare uno dei migliori campionati in Europa. L’Inter, intanto, non smetterà di tenerlo d’occhio.