Triangolo tra Inter e Juve: colpo brasiliano per 25 milioni

Inter e Juve sono pronte a entrare in rotta di collisione per un colpo brasiliano: l’affare si chiude per 25 milioni di euro

Le entrate dipendono dalle uscite, e questo è un po’ il mantra degli ultimi anni sul calciomercato per l’Inter. Ma in questo caso, quello che potrebbe succedere in casa nerazzurra fa eccezione, visto che è stato previsto un investimento autonomo per Ademola Lookman. In attesa di sapere cosa accadrà con il nigeriano, c’è un altro caso che fa discutere.

Si tratta di Denzel Dumfries. Il difensore olandese è stato uno dei migliori dell’ultima stagione, capace di trascinare l’Inter a suon di gol pesanti e grandi prestazioni. Ha vissuto la miglior stagione della sua carriera sotto il punto di vista del gioco e realizzativo, ma paradossalmente potrebbe lasciare i nerazzurri.

Piero Ausilio ha confermato che il calciatore ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro nel suo attuale contratto, che scadrà a fine luglio. Il direttore sportivo ha invitato a non andare in ansia per il futuro dell’olandese, ma intanto il Barcellona si affaccia alla finestra, esattamente come il Manchester City. E l’Inter deve iniziare a guardarsi attorno per il sostituto.

Inter e Juve si sfidano per Dodò: dipende da Dumfries

Anche la Juventus non è messa meglio sulla fascia destra. Alberto Costa ha dato segnali di ripresa importanti ma si prepara a tornare in Portogallo, dove lo attende lo Sporting per 20 milioni di euro. Quando gli eterni rivali hanno entrambi bisogno di un interprete nello stesso ruolo, è probabile la sfida sul calciomercato.

Un nome che piace parecchio è quello di Dodò. Il laterale brasiliano ha caratteristiche diverse da Dumfries, è meno alto e più bravo nell’assist e nell’uno contro uno, ma è reduce da un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Negli ultimi giorni sono arrivate novità importanti sul suo futuro, dato che la Viola è in pressing su Zortea del Cagliari.

Il laterale piace parecchio e potrebbe liberare proprio Dodò per un’altra big italiana. Il prezzo del terzino destro è sui 25 milioni di euro, ma l’Inter spera di non dover cercare un altro calciatore in quella zona di campo. La batteria di esterni destri, se dovesse restare Dumfries, è già pronta, con Luis Henrique alle sue spalle e Darmian come jolly più difensivo.