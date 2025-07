Inter, sorpresa sul calciomercato: budget per un grande colpo

L’Inter si sta muovendo con obiettivi ben chiari sul calciomercato in entrata e in uscita: occhio a un grande colpo

Il calciomercato dell’Inter è esploso quasi all’improvviso e mettendo in evidenza nette differenze rispetto al recente passato, spezzando il grigiore generale di un’annata finita nel peggiore dei modi. Ora quella frustrazione si sta trasformando nell’entusiasmo di un nuovo progetto che Cristian Chivu dovrà essere bravo a portare avanti.

Il tecnico rumeno sa bene che servono acquisti ben precisi per rinforzare la rosa e ha dato una netta sterzata negli ultimi summit con la società, chiedendo di acquistare un trequartista capace di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Il nome ideale è stato identificato in Ademola Lookman.

Non è per niente facile arrivare al nigeriano sotto il profilo economico, ma l’Inter l’ha messo nel mirino da tempo e vuole portarlo nella sua rosa. La forbice con l’Atalanta resta e ammonta a 10 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno memorizzato la richiesta, i rapporti sono buoni e la società meneghina vuole portare avanti quest’operazione fino alla fine.

In molti non si sarebbero aspettati un’evoluzione del genere sul calciomercato, anzi attendevano l’ennesima estate senza extra budget e con le sole uscite a finanziare gli acquisti. Cerchiamo di capire perché non è e non sarà così.

L’Inter e il budget sul calciomercato: cosa è successo

È evidente che diversi fattori concorrano a creare margini di spesa completamente differenti in ottica mercato. Il primo è sicuramente dovuto ai risultati sportivi e al Mondiale per club e a un fatturato che è cresciuto in maniera esponenziale rispetto ad alcune stagioni fa. Il finale di stagione ha lasciato l’amaro in bocca, ma il percorso tanto vituperato è anche servito a finanziare nuovi acquisti.

Il secondo fattore è che le cessioni ci saranno e ci sono, ma sono un po’ più nascoste. Anziché cedere i big della squadra, la società ha scelto di dire addio a calciatori come Asllani, Buchanan, Taremi, Esposito e Stankovic, che porteranno comunque un lauto bottino in entrata.

Il terzo principio è il monte ingaggi che si è già abbassato. Gli addii di Correa e Arnautovic, ma anche quelli di Inzaghi e del suo staff, permettono di avere molta meno spesa sugli stipendi. Andare all’assalto di Lookman, anche a sorpresa, ora si può e si deve per tutte queste novità positive a bilancio.