Kessie e non solo, il post Calhanoglu è made in Africa: “Affare da 10 milioni”

Suggestione dalla Premier per l’erede di Calhanoglu, nuovamente proiettato al ritorno in Turchia. Massima concentrazione sulle priorità

Dopo settimane di occhiate indiscrete, apprezzamenti reciproci e qualche spavento di troppo, il futuro di Hakan Calhanoglu sembra essere ancora ancorato all’Inter. Almeno per il momento.

Perché il Galatasaray, primissima scelta del centrocampista turco, non ha rispettato le attese. Defilandosi da una trattativa che avrebbe rappresentato per la formazione nerazzurra di Cristian Chivu un punto di svolta notevole nelle gerarchie collettive.

L’apparente stato di quiescenza non deve tuttavia trarre in inganno. Nelle ultime ore Calhanoglu è stato infatti nuovamente riaccostato al campionato turco di SuperLig, ma stavolta ad una realtà ben differente da quella del ‘Cimbom’. Per non dire diametralmente opposta, ovvero il Fenerbahce di José Mourinho.

Se l’offerta del club gialloblu dovesse raggiungere i 25 milioni di euro come da pronostico, l’Inter potrebbe infine accettare di buon grado l’uscita di scena del proprio centrocampista per dedicarsi alla scoperta dell’eventuale erede.

Si è discusso parecchio sulle papabili alternative al ruolo e qualche profilo ha tentato l’approccio diretto coi nerazzurri, scatenando anche fantasie curiose nelle menti dei tanti tifosi che ancora attendono il momento dei saluti con l’ex Milan.

Informarsi su kessie .. e sul mio vecchissimo pallino ndidi .. leggevo per Ndidi addirittura la possibilità di prenderlo a poco più di 10 .. prendere pic.twitter.com/xF9rhJYmSK — Amin1908 🪖 (@AMIN1908_) July 19, 2025

Kessié o Ndidi all’Inter, due proposte a basso costo per il dopo-Calhanoglu

In un caso specifico, un tifoso dell’Inter ha condiviso sul proprio profilo ‘X’ una suggestione di mercato parecchio interessante. A suo dire, sarebbe il caso di rispolverare la vecchia pista per Franck Kessié, ex mediano del Milan e oggi sotto contratto in Saudi Pro League con l’Al-Ahli.

Sul centrocampista ventottenne ivoriano ci sarebbe la Fiorentina e non si esclude che la Viola possa tentare la sorte in questa sessione, sbaragliando la concorrenza.

Motivo per cui lo stesso tifoso ha aperto un’ulteriore scenario alternativo che l’Inter potrebbe prendere in considerazione per il post-Calhanoglu. Ovvero Wilfred Ndidi, mediano nigeriano del Leicester City.

Al di fuori dell’esperienza biennale vissuta al Genk, le ‘Foxes’ vogliono dire tutto per Ndidi. Un legame che va oltre la maglia. Rimasto fedelissimo ai suoi colori nel corso degli anni nonostante occhiate d’interesse parecchio marcate in giro per l’Europa, Ndidi potrebbe salutare il calcio di Premier League a fronte di un’offerta che non supererebbe i 10 milioni di euro.

Per quanto il costo del cartellino appaia irrisorio, il calciatore al pari di Kessié non rientra fra le attuali opzioni prese in considerazione da Piero Ausilio per il dopo Calhanoglu. Piuttosto, molte delle energie residue dell’Inter verranno concentrate sulla chiusura dell’affare Ademola Lookman con l’Atalanta.