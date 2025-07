L’Inter vuole subito il nuovo Mastantuono: chi è Scarlato e dove giocherà

L’Inter è piombata sul nuovo Mastantuono ed è davvero vicina al grande talento argentino: chi è Lucas Scarlato, il gioiello per i nerazzurri

Negli scorsi mesi, il nome di Franco Mastantuono è stato accostato anche all’Inter a più riprese. Vi avevamo riportato i dettagli di quest’interesse, poi il calciatore è esploso – forse definitivamente – ed è passato al Real Madrid a suon di milioni e non ancora maggiorenne.

L’Inter aveva probabilmente già intenzione di cambiare un po’ modo di giocare e cercava un fantasista per il futuro: Mastantuono sembrava il nome giusto per collegare i reparti e infiammare San Siro. L’argentino dovrà essere sostituito al meglio dal River Plate, che ha comunque incassato una cifra davvero importante per chiudere l’operazione.

Allo stesso tempo, potrebbe perdere un altro giovanissimo gioiello del suo settore giovanile. Stiamo parlando di Lucas Scarlato, un fantasista di 16 anni che era stato identificato proprio come nuovo Mastantuono. In patria, alcuni lo paragonano a Echeverri, ma di sicuro stiamo parlando di un talento purissimo.

Le notizie degli ultimi giorni vogliono l’Inter a un passo dal chiudere l’operazione con il River Plate e chiudere l’affare per il ragazzo, che potrebbe fare la spola tra Primavera e Inter Under 23.

Chi è Scarlato e come potrebbe giocare all’Inter

Quando si parla di Scarlato, la parola d’ordine è la qualità. Si tratta di un tipico numero 10 che ama mettere ordine e fluidificare il gioco, ma è anche molto bravo nella gestione del pallone e della manovra bassa. Per questo, può giocare sia come fantasista che come mediano più basso senza perdere in efficacia.

Uno dei suoi più grossi limiti e l’altezza: non arriva al metro e 70 e per questo il suo soprannome è quello di Pipa. Allo stesso tempo, il suo percorso nelle giovanili argentine è rassicurante – attualmente è convocato con la sua Nazionale nella selezione Under 17.

La caratteristica principale di questo calciatore è la capacità di effettuare passaggi chiave e la visione di gioco, che gli permette di individuare in poco tempo la posizione dei compagni. Ora l’Inter punta a chiudere l’affare e non potrebbe essere altrimenti, visto che parliamo di un calciatore di grande qualità che potrebbe fare bene fin da subito in Under 23.