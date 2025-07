Inter-Parma, accordo raggiunto: “Ora gli regalano Leoni”

Giovanni Leoni resta uno dei dossier più caldi sul calciomercato per l’Inter: nuovo accordo raggiunto tra i nerazzurri e il Parma

Da settimane ormai si parla di un interesse piuttosto caldo in casa Inter per Giovanni Leoni. Il difensore centrale è considerato uno dei migliori talenti italiani e la Beneamata ha deciso di puntare forte su di lui. Ancora manca, però, l’offerta da recapitare al Parma e che potrebbe sbloccare le ultime settimane di voci e pochi passi concreti.

Leoni non piace solo all’Inter, ma viene seguito anche con grande attenzione da Juventus e Milan. I nerazzurri, però, sembrano in pole position e Cristian Chivu vorrebbe riabbracciare il centrale dopo i mesi passati insieme al Parma e in cui l’ex Sampdoria è sbocciato. Gli emiliani, però, non hanno alcuna intenzione di fare sconti e continuano a chiedere 40 milioni di euro.

Alla fine, l’affare potrebbe arrivare a dama per 30 milioni più bonus, ma il fattore più importante in casa nerazzurra è cedere e conquistare così un tesoretto importante da reinvestire in entrata – in attesa di sbloccare anche l’affare Lookman. Sebastiano Esposito continua a essere un profilo spendibile per abbassare l’esborso economico totale del colpo, ma ancora l’accelerazione definitiva non è arrivata.

L’Inter aspetta di affondare per Leoni: chiuso un altro affare

Aspettando che si passi alle offerte concrete per Leoni, Inter e Parma hanno raggiunto l’accordo per un altro giovane talento. Si tratta di Edoardo Tigani, centrocampista classe 2006 per cui ormai non ci sono più dubbi.

Gianluca Di Marzio ha comunicato il via libera arrivato tra club per chiudere l’affare, ma tra i commenti in molti hanno iniziato a riferire la questione alla trattativa Leoni. I tifosi di altre squadre sembrano piuttosto ansiosi circa la possibilità che il difensore si possa davvero trasferire all’Inter.

Chivu

Bonny

Ora questo sospetto movimento su Tigani

Tutto apparecchiato per il regalino Leoni — TheGoalProphet | Angelo 🇮🇹 🪄 (@maghetto_94) July 22, 2025

Uno di loro ha scritto addirittura che potrebbe essere un altro “regalino” del Parma all’Inter. In realtà, le cose stanno andando in maniera molto diversa con i ducali che continuano a tirare la corda e alzare il prezzo del trasferimento. Servirà quindi un investimento davvero importante per un ragazzo che ha solo poche presenze in Serie A, ma che ha le stigmate del predestinato. Altro che regalino!