“80 milioni per Thuram”: stravolto il calciomercato dell’Inter

Il futuro di Marcus Thuram fa discutere tanti tifosi dell’Inter, anche nelle ultime ore: addio per 80 milioni

L’Inter si districa tra il calciomercato in entrata e quello in uscita dovendo dribblare spesso delle voci insistenti e non sempre fondate. È successo con Hakan Calhanoglu: dopo settimane di rumors e il possibile trasferimento al Galatasaray prima e al Fenerbahce poi, che non ha mai davvero avuto conferme.

Stipic ha detto senza mezzi termini che il calciatore resterà all’Inter, facendo chiarezza sulle voci che avevano anche destabilizzato l’ambiente al Mondiale per club. Lo stesso è successo anche per Marcus Thuram. Si è parlato davvero tanto del destino del centravanti francese, ma Piero Ausilio ha chiarito che è assolutamente incedibile per i vice campioni d’Europa – almeno sulla carta.

Nel nuovo progetto tattico di Chivu, che probabilmente ripartirà dal 3-4-2-1, Thuram avrà un ruolo fondamentale e porterà gol e assist da mettere a disposizione della squadra. Le voci sul suo futuro, però, non sono ancora svanite del tutto, è successo anche nelle ultime ore.

Thuram alla Juve: la parola ai tifosi

Una delle piste più navigate sul web è dettata dal fatto che Marcus Thuram possa trasferirsi alla Juve. L’attaccante troverebbe in squadra suo fratello Khephren e seguirebbe le orme del padre, che ha fatto faville nella retroguardia bianconera, restando nella storia.

Non c’è nulla di concreto e, almeno per il momento, la pista più probabile è la permanenza del bomber ad Appiano Gentile. Eppure su X non si perde occasione per associare Thuram alla Juve, pista dettata dal fatto che i bianconeri hanno comunque ancora bisogno di un centravanti duttile e di livello.

Se la Juve prende Thuram ad 80 milioni e finanzia il mercato dell’Inter sarebbe da bastonare il nuovo direttore comolli …non ci credo e non ci voglio credere che possono essere così imbecilli!..a questo punto meglio acquistare leoni e lookman e lasciare Thuram alla prescrittese — Vincenzo Meduri (@Enzomeduri) July 17, 2025

Se veramente la Juve regala 80 milioni all’inter per quel bidone di Thuram, meritiamo di fallire — Ciro (@ciromagliulo26) July 16, 2025

aspetta e spera che con 80 milioni ti diano entrambi contando che solo lookman è più forte di quel sopravvalutato di thuram😂😂😂 — gigi becali engioier (@garfieldinho80) July 2, 2025

Il fatto sorprendente è che molti tifosi credono che la Juve non dovrebbe per nulla spendere cifre esorbitanti per Thuram (80 milioni), ma al massimo soffiargli Lookman. Punti di vista o fantamercato: il passo è breve.