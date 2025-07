“Bisseck venduto a 35 milioni”: scoppia la polemica

Il nome di Yann Bisseck resta molto chiacchierato sul calciomercato: scoppia la polemica dopo l’ultimo annuncio sul difensore

L’Inter sta cercando di muoversi con velocità e concretezza sul calciomercato. In attesa di sapere come finirà la trattativa relativa Ademola Lookman, c’è da fare i conti anche con le uscite, che potrebbero cambiare in maniera piuttosto concreta il futuro della squadra sul campo.

Fin dalla scorsa primavera, proprio per questa ragione, si è parlato a più riprese di Yann Bisseck. Il tedesco è esploso con la maglia nerazzurra a suon di grandi prestazioni e mostrandosi particolarmente adatto a giocare in una linea difensiva a tre come braccetto di destra. È molto abile in fase di spinta, ma a volte compie degli errori decisivi in copertura.

Alcuni strafalcioni sono costati caro al percorso dell’Inter nell’ultima stagione, ma il tedesco ha ancora ampi margini di miglioramento e resta un uomo importante per il presente e il futuro della squadra. Non a caso, da mesi negli ambienti nerazzurri si sostiene che sia l’uomo per cui sono arrivate il maggior numero di offerte.

Molti club della Premier League sembrano intenzionati a fare la voce grossa pur di averlo in squadra, ma non è facile considerando che nel contratto con l’Inter è stata inserita addirittura una clausola da 120 milioni di euro.

Bisseck e l’addio all’Inter: tifosi scatenati

La reale valutazione di Bisseck è sempre stata sui 35 milioni di euro. Ancora nessun club ha espresso la voglia concreta di mettere sul piatto questa cifra per strappare il calciatore all’Inter. Allo stesso tempo, la dirigenza l’ha sempre dichiarato incedibile – fino a prova contraria.

È chiaro che se dovesse arrivare una proposta davvero indecente per il centrale allora tutti ci penserebbero, anche perché nel mirino c’è anche Giovanni Leoni in entrata. Molti tifosi di altre squadre, però, sembrano piuttosto invidiosi o comunque speranzosi di non vedere l’addio del centrale, che consentirebbe all’Inter di avere un altro tesoretto.

Ma come? Sul vostro giornale rosa c’era scritto che avreste venduto quel fenomeno di Bisseck per 35 mln di … non ricordo se erano euro o lire turche…🤔🤔🤔 — Capitano Willard (@davide2601) July 23, 2025

La cessione per 35 milioni è considerata una cifra eccessiva per molti tifosi del Milan o della Juve, soprattutto per certi prezzi a cui stanno andando via alcuni calciatori bianconeri. Certo, oggi non c’è nulla di concreto e Bisseck dovrebbe restare anche per la prossima stagione.