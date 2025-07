Calhanoglu è arrivato ad Appiano: “Resto all’Inter”. Poi risponde su Lautaro | VIDEO

Il centrocampista turco prova a chiudere il ‘caso’: “Sono felice qui e pronto a ripartire”

Calhanoglu è appena sbarcato ad Appiano. Il turco svolgerà degli accertamenti medici al soleo infortunatosi negli Stati Uniti durante il Mondiale per Club.

Intercettato dai cronisti presenti, il centrocampista turco ha provato a spegnere il caso che lo vede protagonista da settimane confermando quanto detto ieri dal suo agente: ovvero che resterà all’Inter nella prossima stagione.

🎥 #Inter – Hakan #Calhanoglu al ritorno ad Appiano: “Ci sono state tante speculazioni, ma io sono felice e resto all#Inter. Con la società siamo stati sempre in contatto, tutto chiarito con #Lautaro. Rinnovo? Speriamo. Sono pronto a ripartire con l’Inter” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/e6ZlXsqIQP — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 23, 2025

“Ci sono state tante speculazioni, ma io sono felice e resto all’Inter – le sue parole – Con la società siamo stati sempre in contatto. Ogni anno succede, ci sono tante voci e speculazioni, questa volta qualcuna in più rispetto al solito. Prima di parlare volevo aspettare di tornare a Milano, anche per rispetto dei tifosi”.

Su Lautaro, Calhanoglu ha detto che “è tutto chiarito. Siamo dei professionisti e non c’è nessun problema. Lui adesso è in vacanza, quando torna il capitano ci abbracceremo e basta. Eravamo pieni con la testa, ora siamo più rilassati”.

Poi ha risposto alla domanda circa un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2027: “Speriamo… Sono pronto a ripartire con l’Inter. Il mio obiettivo è continuare a vincere trofei con questa maglia“.