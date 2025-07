Intreccio clamoroso per Chiesa: lo vogliono subito all’Inter

Federico Chiesa può tornare a essere un nome importante per l’Inter e per il calciomercato italiano: nuovo intreccio per almeno tre club

L’intenzione dei nerazzurri è mettere a segno un colpo di livello e portata internazionale sulla trequarti, in modo da permettere a Cristian Chivu di cambiare sistema di gioco e schierare un 3-4-2-1 decisamente asimmetrico e difficile da leggere. L’Inter ha già individuato il suo principale obiettivo e si tratta di Ademola Lookman.

Il nigeriano piace tantissimo per la capacità di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e fare male alle difese avversarie, ma non sarà facile portare avanti la trattativa con l’Atalanta. La Dea è ormai entrata nell’ordine di idee di cedere il ragazzo, ma non ha intenzione di abbassare la valutazione per l’Italia, quindi per una diretta concorrente.

Lookman potrà partire solo a fronte di un’offerta da 50 milioni di euro e non c’è intenzione di fare sconti, nonostante gli ottimi rapporti tra club. Resta dunque una forbice da 10 milioni di euro da colmare per arrivare alla fumata bianca, tenendo ben presente che il calciatore ha scelto di vestire la maglia dell’Inter e non ha alcuna intenzione di cambiare idea, almeno per il momento.

Il popolo nerazzurro aspetta Lookman e c’è grande ansia per capire come finirà per il nigeriano. Un altro nome importante del calciomercato italiano, però, non tramonta.

Inter, intreccio con Chiesa: c’è chi lo vuole nerazzurro

Nelle ultime ore, è entrato di prepotenza nell’affare Lookman anche il nome di Federico Chiesa. L’esterno è in uscita dal Liverpool dopo una stagione in cui non ha praticamente mai giocato e in Italia potrebbe puntare forte su di lui proprio l’Atalanta per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

L’intreccio di mercato è quindi definito e potrebbe portare Lookman all’Inter e Chiesa all’Atalanta, ma c’è chi non la pensa proprio così. Infatti, alcuni supporters della Beneamata stanno suggerendo a più riprese di puntare proprio su Chiesa nelle ultime settimane.

Però fattibili per l’Inter ci sarebbero Raspadori, Openda, Nkunku, Chiesa… — pinco pallino (@pazzodicalcio) July 21, 2025

L’esterno ex Juve ha vissuto delle stagioni difficili e non sembra più quello di un tempo, ma evidentemente gode ancora dei favori della critica in Italia e da parte dei tifosi di Serie A. Vedremo alla fine come andranno le cose, ma oggi tra Chiesa e l’Inter non c’è nulla di concreto e vero.