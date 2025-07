Blitz in sede: addio Juve, l’agente vede l’Inter

Gli agenti sono arrivati in sede all’Inter: la verità su un calciatore della Juve e il possibile trasferimento in nerazzurro

L’Inter è nel vivo di diverse operazioni sul calciomercato in entrata e in uscita che potrebbero cambiare in maniera piuttosto profonda la composizione della squadra. I nerazzurri hanno un grande sogno, che in realtà è diventato un obiettivo, ed è Ademola Lookman.

Il nigeriano è il calciatore che può cambiare le dinamiche tattiche e permettere a Cristian Chivu di puntare su un calcio diverso, più posizionale e offensivo, anche con tre tenori lì davanti. Non sarà facile chiudere l’operazione a queste condizioni, soprattutto se non verrà ridotta la forbice con l’Atalanta.

Allo stesso tempo, il calciomercato va avanti e potrebbe portare alla conclusione di affari a sorpresa o inaspettati, in cui il ruolo degli agenti è fondamentale. Il pomeriggio di oggi è stato molto importante proprio per questa ragione in casa nerazzurra.

Nella sede dell’Inter è arrivato Cristian Chivu, ed è facile pensare che il tema principale sia proprio il calciomercato, ma allo stesso tempo, c’è stato un gran via vai di procuratori, come potete vedere nella foto in alto. Ecco di chi è possibile si sia parlato.

Inter, agenti in sede: possibile intreccio con la Juve

Oggi c’è stato un incontro con Giuliano Bertolucci e Gian Maria Montesano, agente tra gli altri di Zirkzee e Douglas Luiz. I due agenti sono stati avvistati sia all’interno, sia all’esterno della sede nerazzurra.

Gli incontri con i procuratori sono all’ordine del giorno, per cui è possibile che non si sia parlato nello specifico di questi due calciatori. Per giunta, non sono i profili che l’Inter sta cercando in questo momento sul calciomercato. È possibile che la visita sia legata a discorsi relativi giovani per l’Under 23 o che siano stati offerti dei calciatori.

Per tutto il resto, e se le cose dovessero cambiare, ve ne daremo conto nelle prossime ore. Certo, sui social in molti hanno già iniziato a reagire a un possibile trasferimento di Douglas Luiz all’Inter e non l’hanno presa proprio bene, almeno dalla parte nerazzurra.

Ricordiamo che il ragazzo non si è presentato al raduno della Juve senza una motivazione valida e i bianconeri ora devono capire come gestire un addio che sembra inevitabile. Zirkzee, in ogni caso, resta un calciatore molto diverso da Lookman e difficilmente sarebbe una sua alternativa.